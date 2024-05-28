Miniklere acil sağlık hizmetleri eğitimi: ‘YAŞAMA YOL VER’ Projesi Bolu'da Başladı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, Bolu Merkez Aktaş Anaokulu’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "YAŞAMA YOL VER Projesi" kapsamında, anaokulu öğrencilerine acil sağlık hizmetleri, işleyişi ve ambulansların tanıtılması konularında eğitim verildi.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projeyle, toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte, minik öğrenciler hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı. Acil sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, ambulansları yakından tanıma fırsatı buldu.

Eğitimde Neler Anlatıldı?

112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, acil durumlarda yapılması gerekenleri ve ambulansların nasıl çalıştığını çocuklara anlattı. Ayrıca, ambulans ekipmanları ve işleyişi hakkında pratik bilgiler verildi. Çocuklar, ambulansların içinde bulunan cihazları ve bu cihazların nasıl kullanıldığını gözlemleyerek meraklarını giderdi.

Toplumsal Farkındalığın Artırılması

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün desteklediği bu proje, erken yaşta acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmanın önemini vurguluyor. Proje sayesinde, geleceğin yetişkinleri olan çocukların bilinçlenmesi ve olası acil durumlara hazırlıklı olması amaçlanıyor.

Projenin Etkisi

Eğitim sonunda, minik öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de önemli bilgiler edindi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin bu tür projelerle toplumsal farkındalığı artırma çabaları, gelecekte daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlıyor. Bolu’da gerçekleştirilen bu etkinlik, çocuklara sağlık hizmetlerinin önemini anlatmanın yanı sıra, onları bilinçlendirmek adına atılan büyük bir adım olarak öne çıkıyor.