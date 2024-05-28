28 May 2024 - 14:17- Güncel G:

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

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Sokak ortasında “Açım!” diyerek kendine zarar veren adamın serveti şoke etti! 7 çocuğuyla sokakta yaşadığını iddia eden adamın, farklı illerde lüks araçları çıktı. Gerçekler ortaya çıkınca yaşananlar...

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!
Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!
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Bolu’da, sokak ortasında yarı çıplak soyunarak “Açım!” diye haykıran ve kendine zarar veren adamın mal varlığı, görenleri şoke etti. Levent Ünlüyayla isimli vatandaşın yaşadığı kriz, aslında gerçeklerden çok uzaktı.

Sokak Ortasında Şok Olay

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

Bolu’da ekonomik sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla Levent Ünlüyayla (39), elindeki kesici aletle kendine zarar vererek “Açım!” diye bağırdı. Sokak ortasında yarı çıplak halde dolaşan Ünlüyayla, 7 çocuğu olduğunu ve sokakta yaşadıklarını belirterek çevresindeki insanlardan yardım istedi. “Kimse bana yardım etmiyor!” diye isyan eden adamın, daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda, farklı illerde 1 lüks ve 6 otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.

“Kimse Bana Yardım Etmiyor!” Sözleri Yalan Çıktı

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

Olay, Bolu Aktaş Mahallesi Öney Sokak’ta meydana geldi. Üç ay önce Ankara’dan Bolu’ya taşınan Levent Ünlüyayla, maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürerek sokak ortasında soyundu ve kendine kesici aletle zarar verdi. Çevrede toplanan kalabalığa, “7 çocuğum var, 2 bin lira emekli maaşı alıyorum. Yetkililerden yardım istedim, geri çevirdiler. Açım, sokakta yaşıyoruz. Kimse bana yardım etmiyor” diyerek dert yandı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Seferber OlduBolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Levent Ünlüyayla, yanına yaklaşılmasına izin vermedi ve polislerin kendisine yardım etmeye çalıştıklarında durumu daha da kötüleştireceklerini söyledi. “Yaklaşmayın bana, şimdi yardım edeceğim diyeceksiniz sonra ne olacak?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Uzun Çabalar Sonucu İkna Edildi

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Levent Ünlüyayla’yı elindeki kesici aleti bırakmaya ikna etti. Olay yerinde bulunan basın mensuplarına, “Devletten tek bir şey istiyorum. Yıllarca sokakta mı yaşayacağım? 7 çocuğuma nasıl bakayım? Bana yardımcı olun!” diyerek yardım çağrısında bulundu. Sağlık ekipleri, Ünlüyayla’nın kollarındaki kesiklere ilk müdahaleyi yaptı ve detaylı kontroller için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Merkez Ünitesi’ne götürdü.

Sosyal Hizmetler Müdahalesi

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Ünlüyayla ve ailesine gerekli yardımı sağlayacaklarını belirtti. Aile, detaylı incelemeler ve yardımlar için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gerçekler Ortaya Çıkınca Şok Yaşandı

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

Levent Ünlüyayla ve ailesine yardım etmek amacıyla kimlik bilgilerini almak isteyen ekipler, Ünlüyayla’nın hareketlerinden şüphelendi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamada, Ünlüyayla’nın farklı illerde üzerine kayıtlı 1 lüks ve 6 araç olduğu, ayrıca 7’den fazla çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra aile, kurumu terk etti.

Soruşturma Başlatıldı

Bolu’da sokak ortasında kendine zarar veren adamın lüks serveti şoke etti!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayların ardından konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ünlüyayla’nın, maddi sıkıntı yaşadığı iddiasıyla halkı yanılttığı ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

# VAR, polis, Sağlık, olay, İZZET BAYSAL

28 May 2024 - 14:17 Bolu- Güncel

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