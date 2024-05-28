Kitapta geçen obje ve karakterleri canlandırdılar

Mudurnu Dumlupınar İlkokulunda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi gerçekleştirildi.
Okulda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, okudukları kitaplar hakkında edindikleri bilgileri ve yaşadıkları deneyimleri proje haline getirdi. Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayan ve karakterleri canlandıran öğrenciler, kostümleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Dumlupınar İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Dursun da katıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.