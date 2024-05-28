1965 yılında kurulan ve 1990 yılından bu yana otelcilik sektöründe faaliyet gösteren BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulu, modernizasyon çalışmaları kapsamında mutfak bölümünü genişletilerek modern ekipmanlar temin edildi. İsmini Macar şekerleme endüstrisinde tanınmış bir uzman olan Mtys Szamos'tan almakta olan okul, turizm, otelcilik, pastacılık, garsonluk, restoran şefliği ve aşçılık gibi alanlarda lise düzeyinde eğitimler veriyor.Projenin açılış törenine T.C. Budapeşte Büyükelçilik mensupları, BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokulu ve TİKA Budapeşte Koordinatörlük yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Açılış töreninin hemen ardından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Bu kapsamda, Bolu Mengen ve Yeniçağa Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri öğretmenleri, Ege mutfağından seçkiler sunarak katılımcılara Türk mutfağını tanıttılar.
TİKA Macaristan’daki Meslek Okulunun Mutfağını Yeniledi
Macaristan’da eğitim hizmetlerini sürdüren BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulunun mutfak bölümü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle yenilendi.
RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE
BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL
YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA
ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW DEN DAĞKENTTE SATILIK
DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE
SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
Rw'den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1
realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW'DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN
BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1
BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
RW'DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1
KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
Bahçelievler'de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World'ten
Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Bahçelievler Mahallesi'nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL
Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır. İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.