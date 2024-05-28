TİKA Macaristan’daki Meslek Okulunun Mutfağını Yeniledi

1965 yılında kurulan ve 1990 yılından bu yana otelcilik sektöründe faaliyet gösteren BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulu, modernizasyon çalışmaları kapsamında mutfak bölümünü genişletilerek modern ekipmanlar temin edildi. İsmini Macar şekerleme endüstrisinde tanınmış bir uzman olan Mtys Szamos'tan almakta olan okul, turizm, otelcilik, pastacılık, garsonluk, restoran şefliği ve aşçılık gibi alanlarda lise düzeyinde eğitimler veriyor. Projenin açılış törenine T.C. Budapeşte Büyükelçilik mensupları, BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokulu ve TİKA Budapeşte Koordinatörlük yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Açılış töreninin hemen ardından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Bu kapsamda, Bolu Mengen ve Yeniçağa Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri öğretmenleri, Ege mutfağından seçkiler sunarak katılımcılara Türk mutfağını tanıttılar.