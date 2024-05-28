Bolu, Kocaeli, Kastamonu ve Karabük halkı dikkat! Bu mendeburlar ile yüz yüze gelebilirsiniz…  

Kocaeli’de yılan paniği

Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde yaşanan yılan olayları vatandaşları korkuttu. İlk olay, Gölcük Sanayi Sitesi'ndeki inşaat halindeki bir binada yaşandı. İnşaatta yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri hızlıca olay yerine gelerek yılanı yakaladı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Körfez'deki bahçede yılan

Kocaeli'nin bir diğer ilçesi Körfez'de, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan görüldü. Olay, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde yılanın bahçe kapısının altından çıktığı anların yer almasıyla ortaya çıktı. Bu durum, mahalle sakinlerini tedirgin etti ve yetkililere bilgi verildi. İtfaiye ekipleri yine müdahale ederek yılanı yakalayıp doğaya saldı.

İzmit’te park halindeki araçta yılan

Kocaeli’de yılan vakaları sadece Gölcük ve Körfez ile sınırlı kalmadı. İzmit Hatipköy Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yılan da itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonucu yılan, aracın motor kısmından çıkarıldı. Bu tür olayların artması, Kocaeli halkını tedirgin etmeye devam ediyor

Taşköprü'de artan yılan görüntüleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakaları arttı. Yerleşim yerlerinde sık sık görülen yılanlar, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Özellikle Başören köyünde yola çıkan bir kamçı yılanı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kamçı yılanının zararsız olduğu öğrenilse de, sık sık görülmesi ilçede tedirginliğe yol açtı.

Karabük'te yılan vakaları artıyor

Karabük şehir merkezinin bazı bölgelerinde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Karabük-Kastamonu karayolu, 100. Yıl Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi gibi bölgelerde görülen yılanlar, halkı tedirgin etti. Zehirli bir yılan, bir binanın bodrum katında yakalanırken, bir başka yılan ise vatandaş Berkay Korkut tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Bolu itfaiyesine bir ayda 7 yılan ihbarı

Bolu Belediyesi itfaiye müdürlüğüne son bir ayda yapılan yılan ihbarı sayısı 7 oldu. Sokak ortasında rastlanan yılanların bazıları motosikletlerin şasesine bazıları da araçların motor bölümüne girerek sorun yarattı. Sıcakların artmasıyla birlikte yılan hareketliliğinin de artacağını belirten uzmanlar daha dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Yılanlarla mücadele çağrısı

Karabük'te vatandaşlar, yılan vakalarının artması nedeniyle yetkililerden acil çözüm bekliyor. Özellikle çocukların bu durumdan etkilenebileceği endişesi, halkı daha da kaygılandırıyor. Vatandaşlar, "Başıboş sokak köpekleri zaten tedirginlik yaratıyordu, şimdi de yılan tehlikesi çıktı. Mahallelerde birçok kişi yılan gördü. Yetkililerin buna acil bir çözüm bulması gerekiyor" diyerek endişelerini dile getirdi.