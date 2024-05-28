TEİAŞ, Bolu ve Bilecik arasında yüksek gerilim hattı kuracak, Göynük’te kamulaştırma başlayacak

Karar Resmi Gazete de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazetede yayımlanan kararla Bilecik ile Bolu arasında kurulacak enerji iletim hattı çalışması başlatıldı. Kurulacak hatta 300 bin volt elektrik iletimi sağlanacak. Bölgenin ana yüksek gerilim hattı olması planlanan proje kapsamında güzergah üzerinde bulunan arazi, tarla ve bahçelerde kamulaştırma işlemi uygulanacak.

Gölpazarı-Göynük Enerji İletim Hattı

Kararın Resmi Gazete de yayımlanması ile çalışmalara başlandı. Yapılan incelemeler sonucunda enerji hatlarının geçeceği iller ve istikametler belli oldu. İlk hat Bilecik-Bolu Hattı. Bolu-Bilecik hattı üzerine yapılacak olan enerji projesinin ismi 154 kV Gölpazarı-Göynük Enerji İletim Hattı olarak belirlendi. Bu iletim Hattı’nın Bilecik’in Gölpazarı ve Yenipazar ilçesinden geçeceği Bolunun ise Göynük ilçesinden geçeceği öğrenildi.

Yüksek gerilim hattı ne demek?

300000 volttan daha yüksek olan enerji hatlarına çok yüksek gerilim hattı adı verilir. Yüksek gerilim hatları elektrik santralleri ile yerleşim alanları arasına yerleştirilmektedir. Yol boyunca gerilimi 200 bin ile 300 bin volt arasındadır. Bu nedenden dolayı doğrudan elektrik abonelerine elektrik dağıtmamaktadırlar.

İletim hattı irtifa hakkı ne demek?

Pilon yerleri ve trafo merkezleri için mülkiyet kamulaştırması yapılırken, enerji iletim hattı kablolarının altında ise irtifak hakkı kamulaştırması yapılmaktadır. İrtifak kamulaştırmasında, taşınmaz maliklerinin mülkiyetinde kayıp yoktur, fakat taşınmaz kullanımında kısıtlamalar meydana gelmektedir.

Proje istikameti ve isminin belli olması ile bölgedeki kamulaştırma çalışmalarına da başlanıldı. Mülk sahiplerinin gerektiği takdirde taşınmazlarını kullanabilecekleri de öğrenildi. Devamında yapılacak diğer enerji hataları ise şöyle. 154 kV Göynük-Adapazarı RES Enerji İletim Hattı, 154 kV (Gülpınar RES TM-Çan Havza TM) EİH Girdi-Çıktı Ovacık RES TM Enerji İletim Hattı Projesi.