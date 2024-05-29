Çetinkaya’dan Göynük, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen ve Mudurnu çıkartması

Başkanın ilk durağı Kıbrısçık

Geçtiğimiz hafta Kıbrısçık ilçesi ile başladığı gezilerine devam eden İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya’nın bu haftaki durakları Göynük, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen ve Mudurnu oldu. Başkan Çetinkaya ziyaretleri il genel meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. İlçelerde önce kaymakamlar ile görüşen İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya sonrasında ilçe özel idare müdürlerinden yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlar ve Müdürlerle istişareler yaptı

Başkan Çetinkaya’nın kaymakamlar ile yaptığı fikir alışverişlerinden sonraki durağı İlçe Özel İdare Müdürleri oldu. İlçe özel idare müdürlerinden ise yapılan ve yapılmayı planlanan çalışmalar hakkında bilgi alarak istişareler gerçekleştirdi. En son da ilçe ve köy muhtarları ile bir araya gelerek ziyaretlerini tamamladı.

Muhtarları da es geçmedi

Başkan Çetinkaya ziyaretlerinde muhtarları da es geçmedi. İlçe ve köy muhtarları ile de buluşarak onların talep ve isteklerine de kulak verdi. Ziyaretler muhtarlar ile yapılan fikir alışverişleri ile son buldu. İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya bu ziyaretlerin bu haftalık bittiğini en kısa zamanda yine yapılacağını söyledi. Programının yoğunluğundan bahseden Çetinkaya gelecek hafta da yapılacak ziyaretler olduğunu belirtti.