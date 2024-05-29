29 May 2024 - 08:00- Güncel G:

2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?

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2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı orucunu kimler tutar, Kurban Bayramı orucu nasıl tutulur? Kurban Bayramı orucu farz mı, vacip mi, sünnet mi? Kurban kesmeyen de Kurban Bayramı orucu tutmalı mı? Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş bu önemli ibadet hakkında bilgi verdi. Haberimizde…

2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir? mask
2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?
2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?
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Kurban Bayramı arifesinde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir? Kurban Bayramı orucunun faziletleri nelerdir? Kurban Bayramı arifesinde oruç tutmanın hükmü nedir? Kimler bugünü oruçla değerlendirebilir? Kurban kesmeyenler de tutabilir mi? Dini açıdan Kurban Bayramı orucunun önemi nedir? Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş bilgi verdi…

2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?

Kurban Bayramı arifesinde oruç tutmak

Kurban Bayramı yaklaşırken Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, arife günü oruç tutmanın dini hükümleri ve faziletleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı arifesinde oruç tutmak farz mı, vacip mi yoksa sünnet mi?

Kurban Bayramı arifesi ve oruç ibadeti

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Kurban Bayramı arifesinin, İslam takviminde Zilhicce ayının 9. gününe denk geldiğini belirterek “Bu gün, İslam dini açısından büyük bir öneme sahiptir. Arife günü oruç tutmak farz veya vacip değil, sünnettir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), arife günü oruç tutmanın faziletine dair hadislerde bulunmuş ve bu günü oruçla geçirmenin önemine dikkat çekmiştir” dedi.
2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?

Kimler arife günü oruç tutabilir?

Arife günü oruç tutma konusunda birçok kişi merak içindedir. Hacda bulunmayan herkesin bugünde oruç tutabileceğini söyleyen Demirtaş, “Ancak hacda olan Müslümanlar için durum biraz farklıdır. Hac ibadetini yerine getirirken oruç tutmak, sağlık ve ibadetlerin aksaması riski nedeniyle tavsiye edilmez. Bu sebeple, hacda bulunanların arife günü oruç tutmamaları önerilmektedir” dedi.

2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?

Kurban kesmeyenler de oruç tutabilir mi?

Kurban Bayramı arifesinde oruç tutmanın kurban kesme ile doğrudan bir bağlantısı bulunmadığını söyleyen Demirtaş, “Kurban kesmeyen kişiler de arife günü oruç tutabilirler. Oruç, bireyin kendi isteğiyle yapacağı, faziletli bir ibadettir. Bu nedenle, kurban kesmeyenlerin de arife günü oruç tutabileceği vurgulanmıştır” diye konuştu.

2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?

Oruç tutmanın faziletleri

Demirtaş, “Oruç tutmanın faziletleri İslam'da önemli bir yer tutar. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), arife günü tutulan orucun önceki ve sonraki bir yılın günahlarına kefaret olacağını ümit ettiğini belirtmiştir. Ancak bu kefaretin, büyük günahlar için geçerli olmadığını hatırlatmakta fayda var. Küçük günahlar için büyük bir fırsat sunan arife günü orucu, Müslümanlar için manevi bir arınma vesilesidir” dedi.

2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?

Oruç tutmanın manevi değeri

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

Arife günü oruç tutmanın manevi değeri oldukça büyüktür. Bugün, Müslümanlar için Allah'a yakınlaşma ve manevi huzur bulma vesilesi olarak kabul edilir. Oruç tutmak, bireyin sabrını, iradesini ve Allah'a olan bağlılığını pekiştirir. Bu nedenle, arife günü oruç tutan kişiler, manevi olarak büyük bir kazanç elde ederler.

2024 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulmalı mı? Kurban Bayramı orucunu kimler tutabilir?

Sağlık ve oruç

Oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemelidir. Hacda olmayan kişiler, sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak arife günü oruç tutabilirler. Oruç, bedenin dinlenmesi ve arınması için de bir fırsat sunar. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu olanların oruç tutmadan önce doktorlarına danışmaları önerilir.

Kurban Bayramı arifesinde oruç tutmak, İslam dini açısından sünnet olan ve faziletli bir ibadettir. Hacda bulunmayan herkesin bugünde oruç tutabileceği, kurban kesmeyenlerin de oruç tutabileceği vurgulanmaktadır. Oruç tutmak, bireyin manevi olarak arınmasına ve Allah'a yakınlaşmasına vesile olur. Bu nedenle, arife günü oruç tutarak manevi huzur bulmak isteyenler için önemli bir fırsattır.

# VAR, Sağlık

29 May 2024 - 08:00 Bolu- Güncel

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