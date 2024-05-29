Batı Karadeniz’de soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu… Üretimde büyük kayıp bekleniyor

Kastamonu’da hava sıcaklıkları ceviz ağaçlarını yaktı

Kastamonu’da geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının aniden sıfırın altına düşmesi sonucu ceviz ağaçları büyük zarar gördü. Şubat ayının sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açan ceviz ağaçları, Mayıs ayındaki soğuk hava dalgasından etkilenerek çiçeklerini kaybetti. Bu durum, yıllık 6 bin ton civarında ceviz üretimi yapılan Kastamonu'da yüzde 50’ye varan bir verim kaybına yol açacak.

İlçelerde ceviz ağaçları büyük zarar gördü

Ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kastamonu il merkezi ve Araç, Azdavay, Ağlı, Daday, Devrekani, Küre, Taşköprü, Hanönü, Tosya, İhsangazi, Pınarbaşı, Şenpazar ve Seydiler ilçelerinde ceviz ağaçlarının çiçekleri yandı. İklim değişikliğinin etkisiyle erken uyanan ceviz ağaçları, Mayıs ayında yaşanan soğuk hava dalgasına karşı savunmasız kaldı.

Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli’nin de ceviz bahçeleri de etkilendi

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, 10 yıl önce 20 bin dönüm arazisine diktiği 3 bin ceviz fidanının soğuk havadan etkilendiğini belirtti. İzbeli, “Erken açan ceviz ağaçlarımızın çiçekleri yanarak kurudu. Bu durum biz çiftçiler için büyük bir mağduriyet” dedi.

İklim değişikliği ve ceviz üretimine etkisi

Serdar İzbeli, iklim değişikliğinin ceviz üretimi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. “Geçmişte Mayıs ayında soğuk hava dalgalarından etkilenmeyen ceviz ağaçlarımız, artık iklim değişikliğinin bir sonucu olarak erken çiçek açıyor ve soğuk hava dalgalarından zarar görüyor” dedi.

“ Tarım arazisi üstü açık fabrika gibidir”

Serdar İzbeli, tarım arazilerinin üstü açık fabrikalar gibi olduğunu belirterek, “Bu arazileri kapatma şansımız yok. İklim değişikliği karşısında çiftçiler olarak büyük mağduriyet yaşıyoruz. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

TARSİM sigortalarının önemi

Tarım sigortalarının önemine değinen İzbeli, TARSİM sigortalarının bu tür doğal afetler karşısında çiftçilere bir nebze de olsa destek olduğunu belirtti. Ancak sigortaların, kayıpların tamamını karşılamadığını ve çiftçilerin yine de büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Kastamonu ceviz üreticileri zor durumda

Kastamonu’da ceviz üreticileri, soğuk hava dalgası ve iklim değişikliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Ceviz ağaçlarının çiçeklerinin yanması, bölgedeki üretimi büyük ölçüde düşürecek. Bu durum, sadece üreticileri değil, ülke genelinde ceviz arzını ve fiyatlarını da olumsuz etkileyecek.