Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın Seben çıkarması…

Seben ilçesine vali ziyareti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Seben ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında birçok önemli incelemede bulundu. İlçede yenilenen halı saha ve yeni açılan Seben Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde incelemeler yapan Vali Kılıç, projelerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Seben'de devam eden çeşitli yatırımları da yerinde inceledi.

Yenilenen halı saha

Vali Erkan Kılıç, Seben'de yenileme çalışmaları tamamlanan halı sahayı ziyaret ederek, spor tesisinin son durumu hakkında bilgi aldı. Halı sahanın bölge gençliği için önemli bir spor alanı olduğunu belirten Vali Kılıç, yenileme çalışmalarının gençlerin spor yapma olanaklarını artıracağını vurguladı.

Yeni eğitim binası

Seben Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi

Ziyaretin bir diğer önemli durağı ise Seben Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Yapımı tamamlanan ve eğitim-öğretime açılan yeni lise binasında incelemelerde bulunan Vali Kılıç, okulun modern eğitim imkânları sunmasıyla bölge öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Sağlık yatırımları

Seben ilçe programı kapsamında sağlık yatırımlarına da değinen Vali Kılıç, yapımı devam eden Seben Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatını ziyaret etti. Merkezin tamamlandığında ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirten Vali Kılıç, inşaatın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Devam eden projeler

Vali Kılıç'ın ziyaret ettiği bir diğer önemli proje ise Seben Hükümet Konağı inşaatı oldu. Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla ilçede kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulacağını belirten Vali, inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini ve projenin tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Yatırımların ilçeye katkıları

Vali Kılıç, ziyaretleri sırasında ilçede devam eden yatırımların Seben'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkılar sağlayacağını vurguladı. Eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri alanında yapılan bu yatırımların, ilçenin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.