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LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar

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4 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı 2024 LGS ve 2024 YKS maratonları Haziran ayı itibarıyla başlıyor. Bu dönemde sınav hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken, öğrenciler ve aileler arasında heyecan ve stres doruk noktasına ulaşıyor. Psikolog İlayda Kutevu, sınav kaygısının yaygın belirtileri ve bu kaygıyı yönetme yolları hakkında bilgi verdi.

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar mask
LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar
LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar
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Sınav kaygısıyla başa çıkmanın yollarını keşfedin. Uzman önerileriyle kaygınızı azaltın, sınav performansınızı artırın ve sınav gününde yapılması gerekenleri öğrenin. Sınavdan önce çay, kahve ve enerji içeceklerinden uzak durun.

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar

Sınav kaygısının yaygın belirtileri

Sınav kaygısı, sınav öncesi, sırasında veya sonrasında yaşanan yoğun stres ve endişe durumudur. Bu kaygı hali, öğrencinin sınavdaki performansını olumsuz etkiler. Psikolog Kutevu, sınav kaygısının neden olduğu belirtileri şöyle sıraladı: mide bulantısı, kalp çarpıntısı, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme ve uyku düzeninde bozukluklar. Ayrıca dikkat ve konsantrasyon sorunları, kendine güvende azalma, yetersizlik ve değersizlik hissi de bu kaygının belirtileri arasında yer alır.

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar

Sınav kaygısını tetikleyen faktörler

Öğrencilerde sınav kaygısının en büyük tetikleyicilerinden biri, hata yapma korkusu ve yetersizlik hissidir. Psikolog Kutevu, “Öğrenciler, sınava çalışsa da çalışmasa da başarısız olma korkusu yaşar. Mükemmeliyetçi kişiliklerde bu kaygı daha da yoğun olur” dedi. Zaman yönetimi eksikliği, geçmişteki başarısızlıklar, düşük özsaygı ve özgüven eksikliği de sınav kaygısını tetikleyen diğer önemli faktörlerdir.

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar

Sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri

Sınav kaygısını azaltmanın en etkili yollarından biri, sınava planlı ve programlı çalışmaktır. Ufak tekrarlarla hafızayı kuvvetlendirmek ve sınavdan önce iyi bir uyku uyumak da önemlidir. Psikolog Kutevu, sınavdan bir gün önce çay, kahve ve enerji içeceklerinden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Gaz yapan yiyecekler, soğuk meyveler ve dondurma da tüketilmemelidir. Sınavdan önceki gece erken yatmaya çalışmak ise stresle baş etmeyi zorlaştırabilir.

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar

Pozitif içsel diyalogların önemi

Kaygıyı yönetmenin diğer bir yöntemi de pozitif içsel diyaloglar kurmaktır. Psikolog Kutevu, “Kendi kendinize ‘elimden geleni yapacağım, mükemmel olmak zorunda değilim, dünyanın sonu değil’ gibi olumlu cümleler kurmak önemlidir” diyor. Nefes egzersizleri yapmak da kaygıyı azaltmada etkili bir yöntemdir.

Sınav gününde ailelerin rolü

Aileler, sınav kaygısıyla başa çıkmada büyük bir rol oynar. Çocuklarına destek olan, onları başkalarıyla kıyaslamayan ve olumlu geri bildirimde bulunan aileler, çocuklarının kaygısını azaltabilir. Psikolog Kutevu, ebeveynlerin de çocuklarından daha fazla kaygılı olabileceğini belirterek, bu durumda sınav günü çocuğa eşlik etmemeleri gerektiğini vurguluyor.

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere özel tüyolar

Sınavdan önce yapılması gerekenler

Son olarak, sınavdan önce yapılacak aktivitelerin de kaygıyı azaltmada önemli olduğunu belirtmek gerekir. Aileyle veya arkadaşlarla film izlemek, kitap okumak, bulmaca çözmek veya hafif tempoda yürüyüş yapmak sınav öncesinde rahatlatıcı olabilir. Ancak, gerilim, korku ve dram türündeki filmlerden kaçınmak gerekiyor.

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29 May 2024 - 11:00 - Eğitim

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