Zayıflamak isteyenler için uzmanından sağlıklı tavsiyeler…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, yaz mevsiminin gelmesiyle zayıflama sürecine giren kişilere lifli gıdalar, düzenli kahvaltı ve su tüketimi gibi sağlıklı tavsiyelerde bulundu.

Lifli gıdalarla tok kalın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, lifli gıdaların uzun süre tok tuttuğunu belirtti. Midenin ne yenilirse yenilsin 4 saat içinde boşaldığını ifade eden Ciğerli, “Bir sonraki öğününüzde fazla yemeyi engellemek için 2-2,5 saatte bir beslenmenizde fayda vardır. Kan şekerinin dengelenmesi için '3 ana, 3 ara öğün' şeklinde beslenme kuralına uymak gerekmektedir” dedi.

Dengeli kahvaltı ile metabolizmayı hızlandırın

Düzenli kahvaltı alışkanlığının sağlıklı bir hayat için şart olduğunu vurgulayan Ciğerli, “Metabolizma uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapınca metabolizma hızlanmaya başlayacaktır. Kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa, yavaşlamış metabolizma ile diğer öğünde daha fazla yemek kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

Tabak boyutunu küçültün

Zayıflamak için yemek tabaklarının ve çorba kaselerinin küçültülmesini tavsiye eden Ciğerli, “Psikolojik olarak o tabaktaki yemekleriniz bittiğinde kendinizi doymuş hissedersiniz. Tam tahıllı ekmek içeren diyet, lif oranı yüksek olduğundan acıkmayı geciktirir ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur” dedi.

Kalp sağlığını koruyun

Liflerin sindirim sisteminden parçalanmadan geçtiğini belirten Ciğerli, “Bu da kişinin uzun süre tok kalmasını sağlayarak daha az yemek yenmesini sağlamaktadır. Lifler, kandaki kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olup, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlar. Lifli besinler kabızlığın geçmesine, hemoroid problemlerinin giderilmesine, şeker seviyesinin dengelenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur” diye ekledi.

Paketli gıdalardan uzak durun

Sağlıklı bir zayıflama için paketli gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten Ciğerli, bu ürünlerde katkı maddeleri ve kimyasallar bulunduğunu vurguladı. Evde yapılmayan, organik olmayan ve marketlerden alınan paketli ürünlerin hazır gıdalar sınıfına girdiğini söyledi.

Su tüketimini arttırın

Tatlı krizlerinde meyve ve kuru meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Ciğerli, “Artan sıcak havalarla birlikte terleme sonucu sıvı kaybı artacağından su tüketimi arttırılmalıdır. Su, metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlar, böbreklerdeki toksik maddelerin atımına yardımcı olur. Ortalama yetişkin bir insanın 2-2,5 litre su tüketmesi önerilir” dedi.

Fiziksel aktiviteyi arttırın

Metabolizmayı hızlandıran en temel faktörün fiziksel aktivitenin arttırılması olduğunu belirten Ciğerli, günlük hayatta yakın mesafelere yürüyüşle gitmenin ve asansör yerine merdiven kullanmanın önemine değindi. Düzenli uyku ile kilo kaybının ve diyete uyumun doğrudan ilişkili olduğunu da ekledi.