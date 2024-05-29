Zayıflamak isteyenler için uzmanından sağlıklı tavsiyeler…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, yaz mevsiminin gelmesiyle zayıflama sürecine giren kişilere lifli gıdalar, düzenli kahvaltı ve su tüketimi gibi sağlıklı tavsiyelerde bulundu.
Lifli gıdalarla tok kalın
Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, lifli gıdaların uzun süre tok tuttuğunu belirtti. Midenin ne yenilirse yenilsin 4 saat içinde boşaldığını ifade eden Ciğerli, “Bir sonraki öğününüzde fazla yemeyi engellemek için 2-2,5 saatte bir beslenmenizde fayda vardır. Kan şekerinin dengelenmesi için '3 ana, 3 ara öğün' şeklinde beslenme kuralına uymak gerekmektedir” dedi.
Dengeli kahvaltı ile metabolizmayı hızlandırın
Düzenli kahvaltı alışkanlığının sağlıklı bir hayat için şart olduğunu vurgulayan Ciğerli, “Metabolizma uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapınca metabolizma hızlanmaya başlayacaktır. Kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa, yavaşlamış metabolizma ile diğer öğünde daha fazla yemek kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.
Tabak boyutunu küçültün
Zayıflamak için yemek tabaklarının ve çorba kaselerinin küçültülmesini tavsiye eden Ciğerli, “Psikolojik olarak o tabaktaki yemekleriniz bittiğinde kendinizi doymuş hissedersiniz. Tam tahıllı ekmek içeren diyet, lif oranı yüksek olduğundan acıkmayı geciktirir ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur” dedi.
Kalp sağlığını koruyun
Liflerin sindirim sisteminden parçalanmadan geçtiğini belirten Ciğerli, “Bu da kişinin uzun süre tok kalmasını sağlayarak daha az yemek yenmesini sağlamaktadır. Lifler, kandaki kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olup, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlar. Lifli besinler kabızlığın geçmesine, hemoroid problemlerinin giderilmesine, şeker seviyesinin dengelenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur” diye ekledi.
Paketli gıdalardan uzak durun
Sağlıklı bir zayıflama için paketli gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten Ciğerli, bu ürünlerde katkı maddeleri ve kimyasallar bulunduğunu vurguladı. Evde yapılmayan, organik olmayan ve marketlerden alınan paketli ürünlerin hazır gıdalar sınıfına girdiğini söyledi.
Su tüketimini arttırın
Tatlı krizlerinde meyve ve kuru meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Ciğerli, “Artan sıcak havalarla birlikte terleme sonucu sıvı kaybı artacağından su tüketimi arttırılmalıdır. Su, metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlar, böbreklerdeki toksik maddelerin atımına yardımcı olur. Ortalama yetişkin bir insanın 2-2,5 litre su tüketmesi önerilir” dedi.
Fiziksel aktiviteyi arttırın
Metabolizmayı hızlandıran en temel faktörün fiziksel aktivitenin arttırılması olduğunu belirten Ciğerli, günlük hayatta yakın mesafelere yürüyüşle gitmenin ve asansör yerine merdiven kullanmanın önemine değindi. Düzenli uyku ile kilo kaybının ve diyete uyumun doğrudan ilişkili olduğunu da ekledi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.