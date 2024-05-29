- Spor

Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, Üniversiteler Süper Lig Hentbol Müsabakalarında namağlup finale çıkarak Türkiye ikincisi oldu. Antrenörler Dr. Devrim BULUT ve Arş. Gör. Koray GÖKMEN’in önderliğinde takım, büyük bir başarıya imza attı.

Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!      mask
Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     
Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Erkek Hentbol Takımı, Üniversiteler Süper Lig Hentbol Müsabakalarında adeta fırtına gibi esti. Antrenörler Dr. Öğretim Üyesi Devrim BULUT ve Araştırma Görevlisi Koray GÖKMEN yönetiminde hazırlanan takım, zorlu mücadeleler sonucunda namağlup finale çıkarak Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     

Grup aşamasındaki üstün performans

Turnuvada B grubunda yer alan BAİBÜ, grup maçlarını üstün performansla tamamladı. İlk maçında Dumlupınar Üniversitesi'ni 33-32 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Ardından Marmara Üniversitesi'ni 52-36 ve İstanbul Aydın Üniversitesi'ni 33-29 yenerek grup birincisi olarak finallere yükseldi.

Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     

Yarı finalde ezici galibiyet

Yarı finalde İstanbul Özyeğin Üniversitesi ile karşılaşan BAİBÜ, 34-25'lik skorla rakibini geçerek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Bu galibiyet, takımın final yolunda ne kadar kararlı ve hazırlıklı olduğunu gösterdi.

Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     

Final maçındaki heyecan dolu anlar

Final maçında Gümüşhane Üniversitesi ile karşı karşıya gelen BAİBÜ, başa baş geçen mücadelede uzatmaların son dakikasında sadece 1 sayı farkla, 39-40 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, takımın ne kadar dirençli ve mücadeleci olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     

Destek ve katılım

BAİBÜ Hentbol Takımı'nın bu büyük başarısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümid KARLI ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi ÜZÜM ile SKS Başkanı Murat TOK’un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin final maçına katılarak sporculara destek vermesiyle taçlandı.

Antrenörlerin ve sporcuların yorumu

Antrenörler Dr. Devrim BULUT ve Koray GÖKMEN, turnuva sonunda yaptıkları açıklamada takımın gösterdiği performanstan gurur duyduklarını belirtti. Sporcular ise böylesine büyük bir başarı elde etmekten mutluluk duyduklarını ve gelecek turnuvalar için daha da motive olduklarını dile getirdi.

Gelecek hedefler

Bu büyük başarı, BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı'nın gelecekteki hedefleri için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Takım, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde etmek ve Türkiye şampiyonu olmak için çalışmalara devam edecek.

# destek, Türkiye, İZZET BAYSAL

29 May 2024 - 09:10 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL