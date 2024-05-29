Ankara'da tarih yazan BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikincisi oldu!     

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Erkek Hentbol Takımı, Üniversiteler Süper Lig Hentbol Müsabakalarında adeta fırtına gibi esti. Antrenörler Dr. Öğretim Üyesi Devrim BULUT ve Araştırma Görevlisi Koray GÖKMEN yönetiminde hazırlanan takım, zorlu mücadeleler sonucunda namağlup finale çıkarak Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Grup aşamasındaki üstün performans

Turnuvada B grubunda yer alan BAİBÜ, grup maçlarını üstün performansla tamamladı. İlk maçında Dumlupınar Üniversitesi'ni 33-32 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Ardından Marmara Üniversitesi'ni 52-36 ve İstanbul Aydın Üniversitesi'ni 33-29 yenerek grup birincisi olarak finallere yükseldi.

Yarı finalde ezici galibiyet

Yarı finalde İstanbul Özyeğin Üniversitesi ile karşılaşan BAİBÜ, 34-25'lik skorla rakibini geçerek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Bu galibiyet, takımın final yolunda ne kadar kararlı ve hazırlıklı olduğunu gösterdi.

Final maçındaki heyecan dolu anlar

Final maçında Gümüşhane Üniversitesi ile karşı karşıya gelen BAİBÜ, başa baş geçen mücadelede uzatmaların son dakikasında sadece 1 sayı farkla, 39-40 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, takımın ne kadar dirençli ve mücadeleci olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Destek ve katılım

BAİBÜ Hentbol Takımı'nın bu büyük başarısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümid KARLI ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi ÜZÜM ile SKS Başkanı Murat TOK’un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin final maçına katılarak sporculara destek vermesiyle taçlandı.

Antrenörlerin ve sporcuların yorumu

Antrenörler Dr. Devrim BULUT ve Koray GÖKMEN, turnuva sonunda yaptıkları açıklamada takımın gösterdiği performanstan gurur duyduklarını belirtti. Sporcular ise böylesine büyük bir başarı elde etmekten mutluluk duyduklarını ve gelecek turnuvalar için daha da motive olduklarını dile getirdi.

Gelecek hedefler

Bu büyük başarı, BAİBÜ Erkek Hentbol Takımı'nın gelecekteki hedefleri için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Takım, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde etmek ve Türkiye şampiyonu olmak için çalışmalara devam edecek.