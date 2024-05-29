Kayserili cimnastikçilerden Bolu'da 6 altın madalya: Türkiye şampiyonasında büyük başarı!

24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Kayserili sporcular için büyük bir zaferle sonuçlandı. Ferdi olarak 1 altın ve 1 bronz madalya kazanan sporcular, takım kategorisinde ise toplamda 6 altın madalya ile Kayseri’ye döndüler.

Ferdi kategoride başarı

Bireysel kategoride mücadele eden Hüseyin Emir Cünedioğlu, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Onurhan Demir ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarılar, Kayseri’nin cimnastik alanındaki yetenekli sporcularını bir kez daha gözler önüne serdi.

Takım kategorisinde üstün performans

Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan Kadir Has Ortaokulu sporcuları Hüseyin Emir Cünedioğlu, Hüsnü Aktaş, Onurhan Demir, Ömer Ceylan ve Eren Kökoğlu, takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu büyük başarı, toplamda 6 altın madalya ile taçlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden tebrikler

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Baran Atay’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kabakcı, "Sporcularımızın gösterdiği performans, Kayseri’nin cimnastik sporundaki potansiyelini bir kez daha kanıtladı" dedi.

Kayseri’nin cimnastik potansiyeli

Bu büyük başarı, Kayseri’nin cimnastik alanında ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sporcuların ve antrenörlerin özverili çalışmaları, Kayseri’nin cimnastik sporundaki yükselişini sürdüreceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.