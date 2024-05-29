29 May 2024 - 11:00- Eğitim G:

Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi

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Bolu, 27 Mayıs 2024 - Bolu Valiliği koordinasyonunda ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde, mesleki eğitimin mevcut durumunu değerlendirmek ve sunduğu fırsatları genişletmek amacıyla "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi. Bu çalıştay, öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun eğitim almasını sağlamayı hedefliyor.

Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi mask
Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi
Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi
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Bolu’da "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda mesleki eğitimin mevcut durumu değerlendirilip, gelecekte yapılacak çalışmalar için yol haritası belirlendi. Vali Erkan Kılıç, katılımcılara teşekkür etti ve çalıştayın mesleki eğitimde büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi

Çalıştayda önemli katılımcılar

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, “Akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz, sektör temsilcilerimiz ve ilimizin istihdamına katkı sunan tüm paydaşların fikirleriyle oluşacak yol haritası, gençlerimizin yeteneklerini, hayallerini ve enerjilerini daha verimli kullanmaları konusunda yönlendirici olacak” dedi.
Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi

Çalıştayın amacı ve içeriği

Bir gün sürecek olan çalıştay, toplam dört oturumda gerçekleştirilecek. Çalıştayın amacı, mesleki eğitimin mevcut durumunu değerlendirerek, sunduğu fırsat ve imkanları zenginleştirmek. Bu doğrultuda, katılımcılar arasında yapılan görüş alışverişleri ile mesleki eğitimdeki sorunlar ve çözümler ele alınacak.

Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi

Katılımcı gruplar ve çalışma masaları

Çalıştaya katılan akademisyenler, İl İstihdam Kurulu üyeleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, sektör temsilcileri, meslek liseleri yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ortaokul rehberlik servisi öğretmenleri, meslek liseleri alan şefleri ve alan öğretmenlerinden oluşan çalışma grupları; Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitimde Vizyon Geliştirme ve Mevzuat Önerileri, Meslek Liselerinin Tercih Edilebilir Kılınması, Mesleki Alanların Doğru Planlanması, Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İşletmelerde Beceri Eğitimi ve İş Güvenliği Sorunları konularında istişarelerde bulundu.

Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi

Sorunların tespiti ve çözüm önerileri

Her çalışma masasında yapılan istişareler sonunda, mesleki eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri raporlandı. Bu raporlar, mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli bir yol haritası oluşturacak. Ayrıca, sektör temsilcileri ile eğitimciler arasındaki etkileşim ve işbirliği sayesinde, mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi

Gelecek için yol haritası

Vali Erkan Kılıç, çalıştayın sonunda yaptığı kapanış konuşmasında, "Bu çalıştay, mesleki eğitimin geleceği için atılmış önemli bir adımdır. Elde edilen sonuçlar, Bolu ve ülkemiz için mesleki eğitimi daha cazip ve verimli hale getirecektir" dedi. Çalıştayın ardından hazırlanan raporlar, gelecekte yapılacak çalışmalar için bir rehber niteliğinde olacak.

Bolu’da mesleki eğitimin geleceği için önemli adım… Çalıştay düzenlendi

Katkı sunanlara teşekkür

Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve bireylere teşekkür eden Vali Kılıç, mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasında herkesin üzerine düşeni yapmasının önemini vurguladı. Bu tür etkinliklerin, eğitimde başarıyı artıracağına ve gençlerin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

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29 May 2024 - 11:00 Bolu- Eğitim

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