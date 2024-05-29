Bolu'da 2 samanlık ve odunluk alev alev yandı: Yangın havadan görüntülendi

Yangın, saat 09.00’da Çaydurt bölgesinde bulunan Bünüş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan samanlığa sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Alevlerin giderek büyüdüğü yangın, samanlıkların yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde söndürülen yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü. 3 ahşap yapıyı küle çeviren yangın havadan dron ile de görüntülendi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.