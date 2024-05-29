Vali Erkan Kılıç Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yeni binasının inşaat çalışmalarını inceledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası inşaatını inceledi. Modern ve işlevsel yapılarla donatılacak yerleşke, Bolu’nun afet ve acil durumlara daha hazırlıklı olmasını sağlayacak. Projenin detayları ve ilerleyişi haberimizde…

Yeni yerleşkenin özellikleri

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için inşa edilen yeni yerleşke, modern ve işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. Yerleşkede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Binası, Arama Kurtarma Binası, Acil Durum ve Yönetim Merkezi Binası ve Nizamiye Binası yer alacak. Bu yapılar, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı ve her biri kendi işlevine uygun olarak inşa ediliyor.

Bina detayları

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Binası, 2630,86 m² toplam inşaat alanına sahip olup, modern ofis ve çalışma alanları ile donatılacak. Arama Kurtarma Binası ise 1128,15 m² alanında inşa edilecek ve kurtarma ekiplerinin eğitim ve hazırlık süreçlerini destekleyecek. Ayrıca, Acil Durum ve Yönetim Merkezi Binası 884,98 m² alanda acil durumlarda koordinasyon ve yönetim işlevlerini üstlenecek. Nizamiye Binası ise 12,96 m² ile giriş ve güvenlik kontrol noktası olarak hizmet verecek.

Proje hakkında detaylı bilgi

Vali Erkan Kılıç, inşaat alanında yaptığı incelemelerde, yüklenici firma yetkililerinden çevre düzenlemeleri ve yapılacak diğer işler hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Vali Kılıç, projenin ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bolu’nun afet ve acil durum yönetimi konusunda önemli bir adım attığını belirtti.

İnşaat çalışmalarının ilerleyişi

İnşaat çalışmalarının hızlı ve planlanan takvime uygun bir şekilde ilerlediğini belirten yüklenici firma yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte Bolu’nun afet ve acil durumlara karşı daha hazırlıklı olacağını vurguladı. Firma yetkilileri, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarının da inşaatın tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak yapılacağını ifade etti.

Geleceğe yatırım

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün kapasitesi ve işlevselliği artacak. Modern altyapı ve donanım sayesinde, afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilebilecek. Bu proje, Bolu’nun geleceğe yaptığı önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Vali Erkan Kılıç, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte Bolu’nun daha güvenli ve hazırlıklı bir il olacağını ifade etti. Yeni yerleşke, sadece Bolu için değil, çevre iller için de önemli bir afet yönetim merkezi olacak. Bu proje, Bolu’nun afet ve acil durum yönetimi konusunda bölgesel bir lider olma yolunda attığı önemli bir adım olarak görülüyor.