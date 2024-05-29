Başıboş sokak hayvanları için yeni yasa tasarısına tepki… Başkan Çetin Uç’tan hayvanseverlere davet…

AK Parti'nin yasa tasarısına tepkiler büyüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen ve başıboş sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı harekete geçti. Bu yasal düzenlemeye yönelik tepkiler, hayvanseverler arasında büyük yankı uyandırdı.

“Öldüren değil yaşatan bir yasa istiyoruz”

Çetin Uç, söz konusu yasa tasarısının, sokak hayvanlarının korunması yerine öldürülmesini hedeflediğini belirterek, “Öldüren değil yaşatan bir yasa istiyoruz” dedi. Uç, bu düzenlemenin kabul edilemez olduğunu ve kamuoyunun da bu yönde büyük bir tepki gösterdiğini vurguladı.

“ Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda toplanıyoruz”

Başkan Uç, hayvanseverleri 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda yapılacak basın açıklamasına davet etti. Bu etkinlikte, sokak hayvanlarının haklarının korunması ve öldürülmelerinin önlenmesi için seslerini duyurmayı amaçlıyor.

“Hayvan hakları savunulmalı”

CHP Merkez İlçe Başkanlığı, bu yasa tasarısının sokak hayvanlarının yaşam haklarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Başkan Uç, hayvan haklarının savunulması gerektiğini belirterek, mevcut yasa tasarısının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Kamuoyunun desteği önemli

Çetin Uç, kamuoyunun desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu ve hayvanseverlerin desteği ile yasa tasarısının geri çekilmesi için çalışacaklarını söyledi. Uç, hayvan hakları konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda basın açıklaması

30 Mayıs’ta Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda yapılacak basın açıklamasında, hayvanseverler ve STK’lar bir araya gelecek. Etkinlikte, sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması için neler yapılabileceği üzerine konuşulacak.

Hayvanseverler tek yürek

Çetin Uç, sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Hayvanseverlerin bu etkinlikte bir araya gelerek güçlü bir mesaj vereceğini ve yasa tasarısına karşı duracaklarını ifade etti.