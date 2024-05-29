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Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, "Türk çiftçisini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz"

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Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, çiftçilerin mağdur edilmemesi için adil hububat fiyatlarının bir an önce açıklanmasını beklediklerini belirtti. Özkoparan, girdi maliyetlerinin dikkate alınarak fiyat belirlenmesinin önemini vurguladı.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, "Türk çiftçisini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz" mask
Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, "Türk çiftçisini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz"
Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, "Türk çiftçisini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz"
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Çiftçinin beklentisi büyük

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, hububat fiyatlarının açıklanması konusunda çiftçilerin büyük bir beklenti içinde olduğunu belirtti. Özkoparan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün kendilerinden fiyat konusunda görüş istediğini ve bu görüşleri yazılı olarak ilettiklerini ifade etti. Ancak, şu ana kadar Türkiye genelinde hububat fiyatlarının açıklanmadığını söyledi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan,

Tarım ve Orman Bakanı'na güven

Tarım ve Orman Bakanı'nın çiftçilerin mağdur edilmeyeceğine dair yaptığı açıklamaya dikkat çeken Özkoparan, bakanlarının bu sözlerine inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özkoparan, "Bizlerin girdi maliyetleri dikkate alınarak çiftçinin zarar etmeyeceği bir şekilde fiyatların acilen açıklanmasını istiyoruz. Çünkü fiyat açıklanmazsa biz önümüzü göremiyoruz" dedi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan,

Fiyat açıklanmazsa ne olur?

Özkoparan, hububat fiyatlarının açıklanmaması durumunda tüccarların geçen yılki gibi hareket edebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi. Bu nedenle, Bakanlıktan ve TMO Genel Müdürlüğü'nden bir an önce fiyatların açıklanmasını talep ettiklerini vurguladı. Ayrıca, girdi maliyetlerinin altında bir fiyat açıklanmasını istemediklerini, çünkü maliyetlerin zaten bilindiğini ve bunların dikkate alınarak adil bir fiyat belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan,

Hububat hasadı başladı

Türkiye'nin güneydoğusunda, Adana, Hatay ve Mersin'de hububat hasadının başladığını belirten Özkoparan, TMO'nun bu bölgelerde alım yaptığını ancak fiyatın hala belli olmadığını söyledi. Ürünlerin taahhütname ile verildiğini ve fiyat açıklandığında beğenilirse TMO'ya teslim edilebileceğini ifade etti. Ancak, çiftçilerin bu belirsizlikten rahatsız olduğunu ve fiyatların bir an önce açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan,

Maliyetlerin altında fiyat istemiyoruz

Çiftçilerin maliyetlerin altında bir fiyat istemediğini yineleyen Özkoparan, "Maliyetlerin dikkate alınarak iyi bir fiyat açıklanması beklentimizdir. Güneydoğu’da, Adana’da, Hatay’da, Mersin’de hububat hasadı başladı. Orada TMO alım yapıyor ancak fiyat belli değil" dedi. Taahhütname sürecinin belirsizlik yarattığını belirten Özkoparan, fiyatların acilen açıklanmasının çiftçiler için önemli olduğunu vurguladı.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan,

TMO'nun tüm ürünleri alması talebi

Geçen yıl olduğu gibi TMO'nun tüm çiftçilerin ürünlerini almasının da talepleri arasında olduğunu belirten Özkoparan, "Biz müdürümüzle de iletişim halindeyiz. Fiyatlar açıklandığı zaman bize talimat gelir. Bir beklentimiz var, inşallah en kısa zamanda da açıklanmasını bekliyoruz" dedi. Özkoparan, hububat fiyatlarının bir an önce açıklanmasının hem çiftçilerin planlama yapabilmesi hem de piyasalardaki belirsizliğin ortadan kalkması açısından kritik olduğunu belirtti.

# Türkiye, tarım, VAR, gelir

29 May 2024 - 14:30 Bolu- Tarım

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