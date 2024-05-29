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Bolu’nun saklı cenneti… Hamzabey Yakuplar Yaylası’ndaki Bulduk Gölü

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Batı Karadeniz’in eşsiz yeryüzü cennet köşelerine sahip şehri Bolu’da, Yedigöller Yolu'nun 6. kilometresinde yer alan ve Gerede Çayı’ndan beslenen Bulduk Gölü, doğaseverlerin uğrak noktası. Hamzabey Yaylası'nda bulunan bu gizli cennet, ziyaretçilerine yeşilin her tonunu sunarak büyüleyici manzaralar vaat ediyor.

Bolu’nun saklı cenneti… Hamzabey Yakuplar Yaylası’ndaki Bulduk Gölü mask
Bolu’nun saklı cenneti… Hamzabey Yakuplar Yaylası’ndaki Bulduk Gölü
Bolu’nun saklı cenneti… Hamzabey Yakuplar Yaylası’ndaki Bulduk Gölü
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Hamzabey Yakuplar Yaylası'nda bulunan gizli hazine

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Bulduk Gölü, Yedigöller Yolu’nun 6. kilometresinde bulunuyor. Hamzabey Yaylası’nda yer alan bu göl, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için ideal bir rota. Gerede Çayı’ndan beslenen göl, çevresindeki yeşilin her tonuyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Bolu’nun saklı cenneti… Hamzabey Yakuplar Yaylası’ndaki Bulduk Gölü

Yedigöller Yolu’nun göz bebeği

Yedigöller Milli Parkı’na giderken Hamzabey Yaylası üzerinde bulunan Bulduk Gölü, özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Gölün etrafındaki ormanlar, zengin bitki örtüsü ve çeşitli kuş türleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yürüyüş parkurları, piknik alanları ve fotoğraf çekim noktaları, ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Gerede Çayı’nın hayat verdiği göl

Gerede Çayı’ndan beslenen Bulduk Gölü, berrak ve temiz suyu ile biliniyor. Çayın getirdiği su, gölü canlı ve sağlıklı tutarken, aynı zamanda gölün ekosistemini destekliyor. Balık tutkunları için de cazip bir nokta olan gölde, çeşitli balık türleri bulunuyor.

Bolu’nun saklı cenneti… Hamzabey Yakuplar Yaylası’ndaki Bulduk Gölü

Bolu’nun eşsiz manzarası

Bolu’nun doğa harikası köşelerinden biri olan Bulduk Gölü, ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunuyor. Gölün çevresindeki yemyeşil doğa, gökyüzünün mavisiyle buluşarak büyüleyici bir tablo oluşturuyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde gölün çevresinde yürüyüş yapmak, doğanın sessizliğini dinlemek ve manzaranın tadını çıkarmak için ideal.

Hamzabey Yaylası’nda keşfedilecek birçok nokta

Bulduk Gölü’ne ev sahipliği yapan Hamzabey Yaylası, sadece gölüyle değil, aynı zamanda çeşitli doğa aktiviteleriyle de dikkat çekiyor. Yayla yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp alanları, doğa tutkunları için birçok seçenek sunuyor. Ayrıca yayla evlerinde konaklama imkanı da bulunuyor, bu da ziyaretçilere doğayla iç içe bir tatil fırsatı sunuyor.

Bolu’nun saklı cenneti… Hamzabey Yakuplar Yaylası’ndaki Bulduk Gölü

Yeşilin her tonunu barındıran cennet köşe

Bulduk Gölü, çevresindeki ormanlık alanlar ve bitki örtüsü ile tam anlamıyla bir doğa cenneti. Yeşilin her tonunu barındıran bu alan, hem fotoğraf meraklıları hem de doğa tutkunları için ideal bir ziyaret noktası. Göl kenarında yürüyüş yaparken ya da piknik yaparken, doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Ziyaretçilerin gözdesi

Bolu’nun saklı cenneti Bulduk Gölü, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde ziyaretçi akınına uğrayan göl, doğayla baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Doğal güzellikleri ve huzur dolu ortamıyla Bulduk Gölü, Bolu’nun keşfedilmeyi bekleyen gizli hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor.

29 May 2024 - 15:00 Bolu- Çevre

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