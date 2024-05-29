E-Devlet hizmetlerinde büyük artış… E-Devlet üzerinden 8 bin 200 hizmet sunuluyor…

E-Devlet hizmetlerinde büyük artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-Devlet hizmetlerinde büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. 2008 yılında sadece 22 hizmetin sunulduğu e-Devlet Kapısı üzerinden bugün 8 bin 200 hizmet sunulabiliyor. Bu önemli artış, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki başarısını gözler önüne seriyor.

35 ülke arasında 10’uncu olduk

Uraloğlu, 27 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye'nin 35 ülke arasında 10. sırada yer aldığını vurguladı. Raporda, Kullanıcı Odaklılık, Şeffaflık, Anahtar Kolaylaştırıcılar ve Sınır Ötesi Hizmetler olmak üzere dört ana başlık altında ülkeler sıralandı. Türkiye, kullanıcı odaklılıkta üçüncü sırada, şeffaflık ve anahtar kolaylaştırıcılarda altıncı sırada yer aldı.

Elektronik haberleşme sektöründe büyük ilerleme

Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri de milletvekillerine aktardı. Türkiye'de sabit ve mobil geniş bant internet abone sayısının 93,3 milyona ulaştığını, bunun 19,5 milyonunun sabit hatlardan, 73,5 milyonunun ise mobil hatlardan sağlandığını belirtti. Fiber altyapının 562 bin kilometreye ulaştığını ve son üç yılda yaklaşık 4,5 kat arttığını söyledi. Fiber geniş bant abone sayısı ise yıllık ortalama yüzde 20 artışla 6,7 milyona ulaştı.

E-Devlet kullanıcı sayısında büyük artış

E-Devlet uygulamasının kullanıcı sayısında da büyük bir artış yaşandığını belirten Uraloğlu, 2010 yılında yaklaşık 2 milyon olan kullanıcı sayısının bugün 65 milyona ulaştığını ifade etti. Bu rakam, Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünün e-Devlet Kapısı'nı kullandığını gösteriyor.

E-Devlet'te kullanıcı odaklılıkta üçüncülük

Avrupa Komisyonu'nun raporunda Türkiye'nin en iyi performans gösterdiği başlık olan kullanıcı odaklılıkta, Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, şeffaflık ve anahtar kolaylaştırıcılarda ise altıncı sırada olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu başarısı, e-Devlet hizmetlerinin ne kadar kullanıcı dostu olduğunu ortaya koyuyor.

Sınır ötesi hizmetlerde birincilik

Sınır ötesi hizmetler başlığında Türkiye'nin büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Uraloğlu, sınır ötesi kullanıcı desteği kapsamında Malta, Hollanda, Estonya ve Lüksemburg ile birlikte 100 tam puan alarak birinciliği paylaştığını açıkladı. Bu başarı, Türkiye'nin uluslararası düzeyde de ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor.

Gelecek hedefleri ve devam eden çalışmalar

Uraloğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki başarısını daha da ileriye taşımak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Elektronik haberleşme sektöründeki altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısının artırılacağını söyledi. Bu hedeflerle Türkiye, dijital dönüşümde dünya liderleri arasında yer almayı amaçlıyor.