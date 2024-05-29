Olimpiyatlara hazırlanan güreş milli takımına yavru ayı sürprizi

Paris olimpiyatlarına Bolu Aladağlar'da hazırlanan güreş milli takımı sporcuları, sabah antrenmanında koşu yaparken köpeklerin sıkıştırdığı yavru ayı ile karşılaştı. Sporcular hemen yavru ayıyı alarak kampa getirdi. Kendi yemekleri ile ayıyı besleyen milli güreşçiler, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler ayının sağlık taramasını yaptı. Ayı ile bir süre vakit geçiren sporcular, daha sonra ayıyı tekrar doğaya saldı.

Olayı anlatan Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, "Olimpiyat hazırlıkları için Bolu Aladağlar'da kamp yapıyoruz. Göl etrafından 10 kilometrelik koşumuz vardı. Koşu yaparken köpeklerin havladığını duyduk. Sese yaklaştığımızda, ağacın kenarına köpeklerin yavru ayıyı sıkıştırdığını gördük. Sporcularımız kayıtsız kalmadı hemen kampa getirdik. Orman ekiplerini aradık, geldiler. Sağlıklı olduğunu gördük. Bir öğün bizimle yemek yedik. İyi olduğunu gördükten sonra doğal alanına bırakmaya karar verdik. Kampımızın maskotu oldu.

Aldığımız yerin yakınlarına bıraktık. Güzel bir kaç saat geçirdik" dedi.