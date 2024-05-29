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Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor…

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1 Temmuz 2024'te yüzde 25 kira artış sınırlamasının sona ermesi bekleniyor. Emlak uzmanları, bu değişikliğin konut piyasasında nasıl etkiler yaratacağını değerlendiriyor.

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor… mask
Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor…
Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor…
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1 Temmuz 2024'te yüzde 25 kira artış sınırlamasının kalkması bekleniyor. Bu değişiklik, kira artışlarının enflasyon oranlarına göre belirlenmesini sağlayacak. Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönemin detayları haberimizde.

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor…

Enflasyon bazlı kira artışları geliyor

Konut kira artış oranındaki yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024’te kalkması bekleniyor. Bu sınırlama, Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde kapsamında getirilmişti. Düzenlemenin amacı, kiralardaki fahiş artışların önüne geçmekti ve son olarak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor…

Ev sahipleri artış sınırlamasının kalkmasını bekliyor

Emlak uzmanları, yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte kira artışlarının, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılacağını belirtiyor. Bu durumda, ev sahipleri boş konutlarını kiraya vermek için artış sınırlamasının kalkmasını bekliyor. Emlak Uzmanı Olcay Selvi, uygulamanın kalkmasıyla ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarının da azalacağını öngörüyor.

Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlenecek

Olcay Selvi, kira artışlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılacağını belirtti. Selvi, "Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlendiğinde boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacaktır," dedi. Bu değişiklik, konut arzını artırarak piyasadaki dengeyi sağlamayı amaçlıyor.

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor…

Yüzde 25 sınırlama ve mahkeme yoğunlukları

Selvi, yüzde 25 zam sınırlaması döneminde ev sahibi ve kiracılar arasında çok sayıda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Bu anlaşmazlıklar, adliyelerde yoğunluk yaratmış ve son bir yılda 180 bine yakın dava açılmasına neden olmuştur. Selvi, bu davalardaki yoğunluğun diğer davaları da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kira sözleşmeleri ve yasal düzenlemeler

Kira artışlarının neye göre belirleneceği konusunda bilgi veren Selvi, "Sınırlamanın kaldırılmasıyla son 12 aylık TÜFE oranları ortalaması baz alınarak kira zamları belirlenecek. 12 aylık TÜFE oranının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak," dedi. Ayrıca, kira kontratlarının kendini tekrar eden süresiz kontratlar olduğunu ve 5 yıl sonrasında kira bedelinin tekrar belirlenebileceğini belirtti.

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem… Konut kira artış sınırlaması kalkıyor…

Konut piyasasında yeni dönem

Yeni düzenlemeyle birlikte konut piyasasında önemli değişiklikler bekleniyor. Kira artışlarının enflasyon oranlarına göre belirlenmesi, hem ev sahipleri hem de kiracılar için daha öngörülebilir bir piyasa yaratacak. Bu durum, uzun vadede konut piyasasındaki istikrarı artırabilir.

Hem ev sahipleri hem de kiracılar için dengeli çözüm

Yüzde 25 kira artış sınırlamasının kalkması, konut piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların azalması ve konut arzının artması bekleniyor.

# Türk, Emlak

29 May 2024 - 17:00 - Güncel

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