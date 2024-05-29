Yaz Aylarında Sağlığınızı nasıl korursunuz? Şimdiden sağlığınıza yatırım yapın… Tuzlu ayran, bol su ve sebze-meyve tüketin!

Yaz aylarında sağlığınızı korumak için tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketimi büyük önem taşır. Diyetisyen Merve Kodal'ın yaz beslenmesi için önerilerini öğrenin. Sağlıklı kalmak için doğru beslenme alışkanlıklarını edinin.

Yaz aylarında beslenmenin önemi

Diyetisyen Merve Kodal, yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz döneminde de yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Artan hava sıcaklıklarının sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini belirten Kodal, "Bu aylarda sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır" dedi. Sıcaklık nedeniyle aşırı terleme sonucu vücuttan sodyum ve potasyum gibi minerallerin atıldığını vurgulayan Kodal, bu durumun halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğuna yol açabileceğini belirtti.

Tuzlu ayran ve bol su tüketimi

Vücuttaki sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran, potasyum kaybı için bol sebze ve meyve tüketiminin önemine dikkat çeken Merve Kodal, "Sıvı kaybını önlemek için günlük 10-12 bardak su tüketilmelidir" dedi. Kodal, serinlemek için asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve taze sıkılmış meyve sularının tercih edilmesini önerdi. Yaz sıcaklıklarından en çok etkilenen grupların çocuklar, hamileler, yaşlılar, kalp ve şeker hastalığı olan bireyler olduğunu belirten Kodal, bu gruptaki kişilerin yaz aylarında beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Besin zehirlenmelerine dikkat

Yaz aylarında besinlerin bozulma riskinin arttığını ve bu durumun besin kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceğini ifade eden Kodal, "Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan besinler açıkta bekletilmemelidir" dedi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Pişirme yöntemlerinin önemi

Yaz aylarında yağlı ve hamurlu yiyeceklerin tüketiminin vücutta yorgunluğa ve baş ağrısına neden olduğunu vurgulayan Kodal, "Ağır hamur işleri, hamur tatlıları ve kızartmalardan uzak durulmalıdır. Kızartma yerine ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir" dedi.

Yazın sağlık problemlerini azaltma

Kodal, yaz aylarında ortaya çıkan sağlık problemlerinde beslenmenin özellikle önemli olduğunu belirtti. Bu dönemde beslenme düzeninde yapılacak bazı değişikliklerin sağlık problemlerinin azalmasında ve önlenmesinde etkili olacağını ifade etti. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, sıcaklık ve nem artışının getirdiği olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışının getirdiği sağlık sorunlarından korunmak için tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketiminin önemine dikkat çeken Diyetisyen Merve Kodal, doğru beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Besinlerin hijyenik hazırlanması, doğru pişirme yöntemleri ve sıvı tüketiminin artırılması, yazın getirdiği sağlık sorunlarının önlenmesinde kilit rol oynamaktadır.