Bolu halkı Gazze için tek yürek!

Bolu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyeleri, Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki savaşın 236. gününde İsrail'in Refah’ta çadır kentlerini bombalamasına tepki göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenliyor.

Yürüyüşün başlangıç noktası ve saati

Etkinlik, bugün saat 19.30'da Bolu'nun merkezi caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki Kadı Cami önünde başlayacak. Yürüyüşe katılacak olan İHH üyeleri ve Bolu halkı, ellerinde pankartlar ve sloganlarla Bolu Valiliği'ne doğru ilerleyecek.

Basın açıklaması ve İsrail'e tepki

Bolu Valiliği önünde sonlanacak olan yürüyüşte, İHH üyeleri tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı bir basın açıklaması yapılacak. Bu açıklamada, savaşın son bulması ve barışın sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunulacak.

Halkın katılımı ve destek çağrısı

İHH üyeleri, Bolu halkını bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyor. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail'in saldırılarına karşı seslerini duyurmak isteyen Bolu halkı, etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Barış ve adalet için birlik

Etkinlikte, barış ve adalet vurgusu ön planda olacak. Katılımcılar, Gazze'deki çocuklar, kadınlar ve masum siviller için dayanışma mesajları verecek. Yürüyüş boyunca atılacak sloganlarla, İsrail'in saldırıları kınanacak ve barış çağrısı yapılacak.

Bolu'da İnsan Hakları savunucuları

Bolu İHH, uzun yıllardır insan hakları ve insani yardım alanında aktif olarak çalışıyor. Gazze'deki duruma dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen bu yürüyüş, Bolu İHH'nın insani yardım faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Etkinliğin önemi ve amacı

Bu yürüyüş, sadece Bolu'da değil, tüm Türkiye'de ve dünyada Gazze için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İHH üyeleri, savaşın son bulması ve barışın sağlanması için atılan her adımın önemli olduğuna dikkat çekiyor ve Bolu halkını bu anlamlı etkinliğe katılarak destek olmaya çağırıyor.