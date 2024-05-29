Bolu'da lise öğrencisi kız bıçaklı saldırıda yaralandı

İddiaya göre, öğle yemeğini yedikten sonra okula gitmek için evinden çıkan G.A, Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Sol kolundan yaralanan G.A, evinin bulunduğu siteye kaçarak ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A, daha sonra ailesine ve polis ekiplerine saldırıya uğradığı yeri gösterdi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kız ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.