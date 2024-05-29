Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i ziyaret edeceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaretine ilişkin sorulan soruya, “Ayın 9’undan sonra” yanıtını verdi.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşülmesine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Erdoğan, “Görüşmeme için hiçbir bir neden, sebep yok” açıklamasında kullandı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.