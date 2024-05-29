İki masa arkadaşından biri hastanelik diğeri karakolluk oldu

Sokak ortasında alkol muhabbeti

Aracının küçük bir arızası için oto sanayisine giden Turgay K. burada önceden tanıdığı ve kimliği açıklanmayan arkadaşı ile karşılaştı. Sanayide karşılaşan iki kafadar Turgay K.’ye ait otomobilin içerisinde alkol almaya başladı. Uzun bir süre alkol alan şahıslar çevre esnaflarca fark edilerek uyarıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sokak ortasında alkol alan ve çevreye rahatsızlık veren iki arkadaş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Şişede durduğu gibi durmadı

İki arkadaşın alkol alarak başladığı sohbet bir süre sonra tartışmaya döndü. Yüksek sesle tartışan iki alkollü arkadaşın tartışması bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Turgay K. başından ağır şekilde yaralanırken, kimliği açıklanmayan arkadaşı olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kafası yarılan ve yerde kanlar içinde kalan Turgay K. çevredekilerin yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

Biri hapishaneye, diğeri karakola

Sokak ortasında güzel başlayan alkollü sohbet taraflardan birinin hastanelik diğerinin karakolluk olmasıyla sonuçlandı. 112 Acil servis ambulansıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Turgay K.’nin başının yarıldığı ve beyin travması geçirdiği belirtildi. Kimliği açıklanmayan diğer zanlının ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.