Bolu halkına sorduk… Boluspor sizin için ne anlam ifade ediyor? Cevaplar şoke etti!

2022 yılında göreve gelen Boluspor Başkanı Savaş Abak, Haziran sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı. Boluspor’a, Boluluların ve Bolulu iş insanlarının yeterli desteği vermediğini söyleyen Başkan Abak, Boluspor’un Bolulular için ne anlam ifade ettiğini merak ettiğini dile getirdi. Biz de Bolu Halkına "Boluspor sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusunu sorduk.

"Boluspor hiçbir şeyi hak etmiyor"

"Boluspor sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna bir vatandaş, "Boluspor, bizim sevdiğimiz bir takım ama Boluspor hiçbir şeyi hak etmiyor. Boluspor'u tutuyoruz ama başımızdaki zenginler Boluspor'a sahip çıkmıyor" dedi.

“İstanbul yalakası değil memleket sevdalısıyız”

Röportajda genç bir vatandaş ise, “Boluspor, Bolulular için çok büyük anlam ifade ediyor. Biz İstanbul yalakası değil, memleket sevdalısıyız. Savaş Başkan çok güçlü savaştı. Bu kadarmış. Kaderimizde bu varmış, yapacak bir şey yok. Biz tribünlerde hep canlıydık, futbolcularımız bizim için savaştı, biz de onlar için destek verdik. Savaş Başkan ne düşünüyor ama biz destek verdiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Boluspor’u destekleyeceğime ant içerim”

"Boluspor sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna 12 yaşından beri Boluspor tribünlerinde olan bir vatandaş şu şekilde yanıtladı: Şu an 18 yaşındayım, 12 yaşından beri tribündeyim. Başkanımız Savaş Abak, eski borçlarımızı ödemek adına çok savaştı. Hiçbir yerden destek görmedik. Başkanımız da artık çok yoruldu, o yüzden bırakma gerekçesini doğru buluyorum. Savaş başkanı tekrardan başımızda görmek isteriz. Boluspor, babamın omzunda gitmiştim, 12 yaşında sevdamdır, aşkımdır. Zamanında gittiğim yerlerdir, ölene kadar Boluspor’u destekleyeceğime ant içerim.

“Boluspor Adana maçında şike yaptı”

Geçmişte Boluspor altyapısında oynamış bir vatandaş ise, “Boluspor altyapısında oynadım. Boluspor Adana maçında şike yaptı. Ondan sonra gelenler ne yazık ki Boluspor’u çıkarmak için hiçbir şey yapmadı. Boluspor’da yöneticilik yapmış birinden duydum, yıllar önce Karabük maçıyla ilgili burada Boluspor’un yöneticileri maçın nasıl biteceğini tanıdık insanlara iddia yaptırdılar” dedi.

“Boluspor benim için bitmiştir”

Geçmişte Boluspor altyapısında oynamış vatandaş sözlerine şöyle devam etti, "Benim Boluspor’a ve yönetenlere inancım yok. Ben Boluspor ve Bolu sevdalısıyım. Bu takımın bu noktalaya getirilmesinde kimin emeği varsa yazıklar olsun. Desinler ki Adana Demirspor maçında şike yapılmadı. Ünlü iş adamı var, Boluspor’un ben şerefim adına yemin ederim, kaleciye ve forvete 100’er bin TL verildiğini kendi ağızıyla söyledi. Yapılan transferler ortada. Boluspor benim için bitmiştir” şeklinde konuştu.