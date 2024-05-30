Bolu'da 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası için ihale yapılacak

İhale detayları

İhale, açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ve tahmini bedeller 300 bin lira ile 950 bin lira arasında değişecek. Geçici teminat bedelleri ise 9 bin lira ile 28 bin lira arasında olacak. İhaleler, 11 Haziran Salı günü saat 14.00'ten itibaren Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

Helal turizmde TSE'nin çalışmaları

Türkiye'nin helal turizm belgelendirmesinde öncü kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2013'ten bu yana helal belgelendirme faaliyetlerini yürütüyor. TSE, Ocak 2023'ten itibaren helal turizm alanında da belge vermeye başladı. Enstitü, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilerek, dünyada ilk kez SMIIC standartlarına göre helal turizm belgesi vermeye hak kazandı.

TSE'nin belgelendirme kriterleri

TSE'nin helal turizm belgesi alabilmesi için konaklama tesislerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında mutfak ve restoranların helal standartlara uygunluğu, ibadethane ve mescit bulunması, ramazan ayında iftar ve sahur programları, havuz, SPA ve hamam hizmetleri için ayrı alanlar oluşturulması yer alıyor. Ayrıca odalarda kıble yönlendirmesi, taharet tesisatı, seccade ve Kur'an-ı Kerim bulunması gibi detaylar da önem arz ediyor.

Helal turizm pazarının gelişimi

İslami kurallara uygun olarak gerçekleştirilen helal turizm, son dönemde pazar payını artırıyor. Türkiye, inanç turizmi, deniz-kum-güneş turizmi, yayla turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, termal turizm, spor turizmi ve gastronomi turizmi gibi farklı konseptlerde turist ağırlıyor. Helal turizm pazarı liderleri arasında Malezya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkarken, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Ürdün ve Fas da bu alanda dikkat çekiyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistiklerinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında 11. sırada yer aldığını açıkladı. Türkiye, güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal kaynaklarını ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor. 2035'e kadar toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Bayraktar'ın yenilenebilir enerji vizyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine adım adım yaklaştığını belirtti. Güneş ve rüzgar enerjisinin kurulu gücü yıl sonunda 30 bin megavata, 2025'te ise 35 bin megavata ulaşacak. Bayraktar, "Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile ithalatı önlüyor ve 2053 Net Sıfır Karbon hedefine yaklaşıyoruz" dedi.

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem enerji ithalatını azaltmayı hem de çevre dostu enerji üretimini artırmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji projeleri, ülkenin enerji bağımsızlığını artırırken, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak görülüyor. Bu bağlamda, Bolu'da gerçekleştirilecek jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ihaleleri, Türkiye'nin enerji stratejisine katkı sağlayacak önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.