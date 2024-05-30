30 May 2024 - 08:00- Siyaset G:

TBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…

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Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen heyelan sonucu Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek’in Başkan Vekili olduğu TBMM Araştırma Komisyonu ise 7. Toplantısını yapmasına rağmen ortaya hala bir rapor koyamadı.

TBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı… mask
TBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…
TBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı, 32 kişi kusurlu bulundu. Ancak, TBMM Araştırma Komisyonu 7. Toplantısını da yapmasına rağmen hala raporunu sunmamış durumda.

TBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…

Bilirkişi raporunu tamamladı

TBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat 2024'te saat 14.28'de meydana gelen heyelan sonucunda, dokuz madenci toprak yığınının altında kaldı. Bu üzücü olayın ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, bilirkişi raporu da tamamlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak, TBMM Araştırma Komisyonu hala sunum izleyip, konu hakkında bilgilendiriliyor.

Komisyon toplantılarına devam ediyorTBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun 7. toplantısının yapıldığını belirtti. Karaman toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "İliç Maden Kazası Araştırma komisyon toplantımızda; Hacettepe Üniversitesinden gelen değerli akademisyen hocamız Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu’nun sunumuyla bilgilendirildik. Hocamıza emeğinden ötürü teşekkür ederiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Ayrıca yeni yaşanan toprak kaymasına ilişkin olarak da İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sunum üzerine sunum…TBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…

Komisyonda bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de yaptığı paylaşımında “TBMM Başkanlığı Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda bugün Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Candan Gökçeoğlu’nun gerçekleştirdiği sunumu dinledik” dedi.

Bilirkişi Raporunun detaylarıTBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…

Komisyon 7. Toplantısında da sunum izleyip bilgilendirmelere devam ederken hazırlanan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğu tespit edildi. Raporda, bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, dokuzu ise asli kusurlu olarak belirlendi. Kusurlular arasında şirketin üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu yedi kişi de bulunuyor. Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği ve maden alanındaki uyarı sisteminin yetersiz olduğu vurgulandı.

Savcılık soruşturması devam ediyorTBMM Araştırma Komisyonu ortaya hala rapor koyamadı…

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu sekiz zanlı tutuklanmış, iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ve idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor. Savcılık, raporunda 32 kişinin kusurlu bulunduğunu belirtti ve soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu.

Kamuoyunun beklentisi ve TBMM Komisyonu

Kamuoyu, savcılığın hazırladığı rapor doğrultusunda olayı anlamaya çalışırken, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan da benzer bir çalışma beklemekte. Ancak, komisyonun hala raporunu sunmamış olması, vatandaşlar arasında beklentiyi arttırıyor ve eleştirilere neden oluyor. Erzincan'da yaşanan bu trajik olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer kazaların önlenmesi için kapsamlı bir araştırmanın yapılması büyük önem taşıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan bu trajik olay, madencilik sektöründe alınması gereken önlemler konusunda önemli dersler içeriyor. Savcılığın hazırladığı raporun ışığında, TBMM Araştırma Komisyonu'nun da kapsamlı bir rapor hazırlaması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi hayati önem taşıyor. Kamuoyu, komisyonun çalışmalarını yakından takip ediyor ve sonuçlarını bekliyor.

# AK Parti

30 May 2024 - 08:00 - Siyaset

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