"Parayı havaya atmak" dedikleri bu olsa... İstanbul’un havası altın fiyatına satılıyor!

Son dönemde turistler, Türkiye'deki fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olurken, hediyelik eşya almak isteyenler ilginç bir durumla karşılaştı. İstanbul'un havası, 12 euro yani 420 liraya satışa sunuldu. Boş şişelerde satılan ve talep gören İstanbul’un havası, duyanları hayrete düşürdü.

Hediyelik eşyalarda şaşırtan yenilik

Bir yere seyahat edildiğinde hediyelik eşya almak adettendir. Ancak İstanbul’da satılan bu hediyelik eşya görenleri ve fiyatını duyanları şaşkına çevirdi. Turistler için özel olarak hazırlanan şişelerde 12 euro yani güncel kur ile 420 liraya ‘İstanbul havası’ satılmaya başlandı. Bu durum, "Nasıl olacak?" diye soranlar için oldukça ilginç çünkü şişelerin içi boş!

Bu bir kandırmaca

Muhabir Mahmut Keşan, Zeliha Saraç ile Gündem programında bu ilginç hediyelik eşyayı anlattı. ‘Ben sordum, hediyelik eşya diye satılıyor’ diyen Keşan, bunun bir kandırmaca olduğunu dile getirdi.

İstanbul havasına talep var!

Satıcıya ‘içerisinde nasıl bir koku’ olduğunu da sorduğunu belirten Keşan, “İçerisinde lale kokusu olabilir, deniz kokusu olabilir” diye beklerken aldığı yanıtı şu sözlerle anlattı:

‘Yok, boş şişe bu. Bunun amacı hediyelik, böyle bir çalışma yaptık’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Hangi ilçenin havası?

Boş şişe için talep de olduğunu söyleyen muhabir, “Satılıyor da. Hatta şöyle bir espri de var. İçinde ne havası var? Deniz mi, orman mı, hangi ilçenin havası?” diye konuştu.

“İnsanlar yolunu buluyor”

Zeliha Saraç ise, bu fikri ‘çok parlak’ olarak değerlendirirken kinayeli bir yorum yaptı. Saraç, “Bence biz İstanbul’un denizini satalım. Bari içinde dolu bir şey olur. Denize gidelim, Ordu’ya gidelim. Oradan alalım, İstanbul denizi diye satalım. Enteresan gerçekten. Biz ekonominin nelerini konuşuyoruz. Ama bir taraftan insanlar çok ilginç bir şekilde yolunu buluyorlar. 12 euro ve satılıyor bu” dedi.