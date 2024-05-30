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Aylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı

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Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yeni başkanlarını seçmek için İl Özel İdaresinde toplandı. Sandıktan çıkan isim ise Demirciler Köyü Muhtarı Aydın Özdoğan oldu. Eski Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ise hakkındaki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Aylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı mask
Aylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı
Aylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı
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Bolu Muhtarlar Derneği üyeleri bugün yeni başkanlarını seçmek için İl Özel İdaresi yemekhanesinde toplanarak sandığa gitti. Sandıktan tek aday olan Demirciler Köyü Muhtarı Aydın Özdoğan’ın ismi çıktı. Eski başkan Fikret Özen’in aday olmadığı seçimde Muhtarlar Derneğindeki 101 üyenin 65’i oy kullandı. Seçimin ardından Eski Başkan Fikret Özen hakkındaki iddiaları yanıtlayarak veda konuşması yapar iken yeni Başkan Aydın Özdoğan ise teşekkür konuşması yaptı.Aylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı

Eski başkandan iddialara yanıt

Aylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı

Eski Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen konuşmasına hakkında yazılanlara tepki göstererek başladı.“31 Mart yerel seçimlerinden önce MHP İl Genel Meclisi Üyeliği adayı olarak sahalara çıktık. Gazeteler çok şey yazdı hakkımda. ‘Şeytanın aklına gelmeyen Fikret Özen'in aklına geldi, taht oyunları’ gibi. Benim taht oyunlarıyla işim olmaz. Kıymetli arkadaşlar ben toplumda hep birlik ve beraberlikten yana oldum” sözleri ile basında hakkında yazılanlara cevap verdi.

Fikret Özenden şok açıklamalarAylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı

Eski Başkan Fikret Özen şok iddialarda da bulundu. İşte o sözleri, “Şimdi bu seçimde Çaydurt bölgesindeki muhtar arkadaşlarımız yok. Sebebi, bu görevleri bizden sonra taşısın dediğim bir kardeşimiz. 26 Şubat'ta genel kurul yapacaktık. Bu kardeşimiz seçimi kazanamayacağını anlayınca istifa dilekçeleri toplamaya başladı. 25 – 30 arkadaşımızdan 6-7 tanesini aradım. İstifa etmeyeceğini, o akşam toplumun baskısıyla imza verdiğini söyledi. 25 muhtar arkadaşımız bugün genel kurula katılmadı. Niye, biz seçimi kaybedersek istifa ederiz diye. Bu halkın iradesi. Buna saygı duyulur. Sandıktan çıkan iradeye saygı duyacaksın. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymuyorsan seçime katılmayacaksın” dedi. 

Veda sözleri ve teşekkürAylardır tartışmaların odağında olan Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı

“194 yıllık bir camiada 1828 yıllara dayanan kuruluşu Muhtarlar Camiasının 25 yıllık bir üyesi olarak bu camiada hizmet etmek, çok onur verici ve çok gurur verici. Böyle güzel seçilmiş insanlarla görev yapmak 25 yıl boyunca, 25 yılın içinde 10 yıl Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapmak, bu 25 yılın içerisinde Ziraat Odası 6 yıl Meclis Başkanlığı gibi bir görevim oldu. Benim muhtar olmama vesile olan Ketenler Köyü halkına, komşularıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Ketenler köyünden geldikten sonra bir ekip ruhuyla çalışarak kendimizi bu camiada sevdirdik kabul ettirdik. 2014-2024 yılları arasında Bolu Muhtarlar Derneğine başkanlık yaptım. Böyle bir camiadan üzülerek ayrılmanın da üzüntüsünü yaşıyorum kazanan Bolu olsun ” sözleri ile veda konuşmasını sonlandırdı.

Yeni başkandan teşekkür

Yeni Başkan Aydın Özdoğan ise konuşmasında “Beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Her şeyi ben bilirim demeyeceğim. Birlikte karar vereceğiz. İstişarelere açık olacağım. Hep birlikte Muhtarlar Derneğini bir adım ileri götürebilirsek bu benim için bir onur olacaktır. Önerilere açık olacağım. Yönetim kurulunda önerileri değerlendirdikten sonra karar verip ondan sonra uygulamaya geçeceğim.” Sözleriyle geleceğe dönük vaatlerde bulundu.

30 May 2024 - 10:00 Bolu- Güncel

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