Emlak vergisi ödeme süresi cuma günü sona eriyor… Kaçırmayın!

Emlak vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri için belirlenen sürenin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini hatırlattı. 2. taksit ödemelerinin ise 2 Aralık tarihine kadar yapılabileceğini belirten Özelmacıklı, "Borcunu ödemeyenler için vadenin bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak" dedi.

Emlak vergisi ödeme yöntemleri

Özelmacıklı, emlak vergisinin birinci taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitinin ise Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebileceğini belirtti. 1. taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Cuma olarak belirlenmiş durumda. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri hakkında belediyeden bilgi alınabileceğini söyledi. Birçok belediye internet üzerinden ödeme alırken, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.

2024 yılı emlak vergi değerleri artışı

Özelmacıklı, 2024 yılı emlak vergi değerlerinin yüzde 29,23 oranında arttığını belirtti. "Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29,23 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır," dedi. Bina ve arazi vergilerinde farklı oranlar uygulanırken, büyükşehir belediye sınırları içinde bu oranlar yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.

İndirimli bina vergisinden kimler yararlanabilir?

Özelmacıklı, indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanabilecek kişiler hakkında da bilgi verdi. Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ve belirli sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanlar gibi gruplar bu indirimden faydalanabiliyor.

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

Emlak vergisine ek olarak tahsil edilen katkı payı hakkında da açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12'nci maddesine göre, belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması amacıyla kullanılan emlak vergisinin yüzde 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettiriliyor," dedi.

Gecikme zammı uygulaması

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için her ay ve kesri için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacağını belirten Özelmacıklı, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "Borcunu ödemeyenler için vadenin bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak," dedi.

Ödeme kolaylıkları ve indirimler

Özelmacıklı, ödeme yöntemleri ve indirimler hakkında da bilgiler verdi. Birçok belediyenin internet üzerinden ödeme kabul ettiğini, bazı belediyeler için ise e-devlet üzerinden ödeme yapılabileceğini belirtti.