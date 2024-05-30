SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin beklediği gün geliyor, TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

En düşük emekli maaşı 12.000 TL olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk dört ayı olan Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarının enflasyon farkını yüzde 18,72 olarak açıkladıktan sonra gözler açıklanacak Mayıs ayı verilerine döndü. TÜİK in Mayıs ve Haziran ayları verilerini açıklamasının ardından tahminlere göre emekli maaşlarının yüzde 20-25 oranların da artarak en düşük emekli maaşının 12.000 TL olması bekleniyor. Mayıs ve Haziran aylarının verilerinin ise önümüzdeki aylarda açıklanması planlanıyor.

Bakandan refah payı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının emekliye refah payı gelir mi? Sorularına yanıt olarak "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" diyerek Temmuz ayı gelmeden kesin bir karar verilmeyeceğinin altını çizerek vatandaşların yetkililerden bir açıklama gelmeden çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Enflasyon nedir? Enflasyon farkı nedir?

Enflasyon: Kısaca tüketilen ürünlerin fiyatının bir önceki aya ya da yıla göre artmasıdır. Enflasyon oranı, TÜİK tarafından belirlenen ürünlerin ay ya da yıla göre fiyatlarının artış oranıdır. Enflasyondan bahsedebilmek için fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir artış olması gerekir. Enflasyon farkı: enflasyonun beklenenden yüksek çıkması sonucunda çalışan ve emeklilere ödenen ek ücrettir. Her yıl ocak ve temmuz ayında açıklanır. 6 aylık enflasyon rakamları eklenir.

Refah payı nedir?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur ve fiyat dalgalanmalarından korunup mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu sistem, genellikle memurlar, işçiler ve emekliler için maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra hesaplanarak uygulanır.