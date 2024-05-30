- Çevre

Batı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!

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Bolu başta olmak üzere tüm Batı Karadeniz’de canlı olan yaban hayatı tehlike altına giriyor. Doğanın dengesinin bozulmaması için yaban hayatının korunması gerektiğini belirten Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Muhsin Çoğal, bu durumun ekosistem üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri vurguluyor.

Batı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor! mask
Batı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!
Batı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!
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Yaban hayatının korunması için acil önlemler gerekiyor. Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Muhsin Çoğal, yaban hayvanlarının üreme dönemlerinde strese sokulmaması ve doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguluyor. Kaçak avlanmanın ekolojik denge üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriyor.

Batı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!

Yaban hayvanlarını strese sokuyorlarBatı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!

Yaban hayatının korunması, ekolojik dengenin sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır. Ancak, doğa ile iç içe olan bireylerin farkında olmadan yaptığı bazı eylemler, yaban hayvanlarını strese sokarak üreme dönemlerinde büyük sorunlara yol açabiliyor. Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Muhsin Çoğal, bu durumun ekosistem üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri vurguluyor.

Yaban hayvanlarının üreme dönemindeki tehlikelerBatı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!

Doğada video ve fotoğraf çekimi yapan, piknik yapan veya orman alanlarında çalışan vatandaşların, yaban hayvanlarını görüntüledikleri sırada onları korkutmalarının, bu hayvanların üreme dönemlerinde büyük stres yarattığı belirtiliyor. Dr. Çoğal, yaban hayatının farklı türlerin popülasyonlarını düzenleyerek ekolojik dengeyi sağladığını ve bu dengenin bozulmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

Kaçak avlanma ve ekolojik denge

Geçmişte kaçak avlanma sonucu nesli tükenme tehlikesi yaşayan “Anadolu Parsı” ve “kurt” gibi avcı popülasyonlarının azalması, “yaban domuzu” popülasyonunun artmasına neden olmuştur. Dr. Çoğal, yaban domuzlarının şu anda doğal yapıya ve tarımsal alanlara ciddi zararlar verdiğini belirterek, bu durumun ekosistemdeki dengenin bozulmasından kaynaklandığını vurguluyor.

Doğal yaşam alanlarının tahribatıBatı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!

İnsanoğlunun kaynakları sınırsız zannederek doğayı bilinçsizce kullanması, yaban hayatı üzerinde büyük tehditler oluşturuyor. Her geçen gün doğal yaşam alanlarının insan eliyle tahrip edildiğini belirten Çoğal, bitkiler ve yaban hayvanlarının iklim değişikliklerine karşı hassas olduğunu ve bilinçsiz avlanmanın bu hassasiyeti daha da artırdığını ifade ediyor.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Doğada yetişen yabani bitkilerin aşırı sömürülmesinin, bu bitkilerle beslenen yaban türlerinin yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini belirten Dr. Çoğal, mantar, kestane ve benzeri doğal ürünlerin ihtiyacımızdan fazla toplanmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, yabani türlerin yakalanıp esaret altına alınmasının da büyük bir hata olduğunu vurguluyor.

Yabani hayvanlara müdahale etmemeliyizBatı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!

Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında rahatsız edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Çoğal, doğada bir yabani hayvan yavrusuyla karşılaşıldığında temas kurmadan, sessizce alanın terk edilmesi gerektiğini söylüyor. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına evcil hayvanların bırakılmaması gerektiğini de ekleyen Çoğal, bu hayvanların doğal türlere zarar verebileceğini ifade ediyor.

Üreme dönemlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle yaban hayvanlarının üreme ve yavrulama dönemlerinde, bu hayvanların sessiz ve gizli alanlara ihtiyaç duyduğunu belirten Dr. Çoğal, doğada yapılan aktivitelerin bu dönemlerde sınırlandırılması ve planlı yapılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yaban hayatı yoğun olan bölgelerde araç kullanırken dikkatli olunması gerektiğini de hatırlatıyor.

Yasal düzenlemelere uymak önemliBatı Karadeniz’in yaban hayatında tehlike çanları çalıyor!

Dr. Çoğal, birçok yaban türünün ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altında olduğunu ve bu türlerin avlanmasının veya toplanmasının yasak olduğunu belirtiyor. Bu türlerin yaşam alanlarını korumak ve bu alanlarda dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Çoğal, doğa koruma ve milli parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyarılarına riayet edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

# tarım, Yaşam

30 May 2024 - 13:00 - Çevre

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