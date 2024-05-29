Milletvekilleri fındık için bir araya geldi

TBMM’de fındık üreten illerin milletvekilleri fındık çalışma grubu toplantısında bir araya geldi. Düzce’nin de önemli tarım ürünü olan ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan fındık için yapılacak çalışmaları üreticilerde merakla bekliyor.

Milletvekili Ercan Öztürk toplantı ile ilgili olarak “Bölgemizin geçim kaynaklarından olan fındıkla ilgili politikalarımızı masaya yatırdık, üretim ve ihracat süreci ile vatandaşlarımızın beklentilerini değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi fındık üreticilerimizi memnun edecek çalışmaları hayata geçirmenin gayretinde olacağız” ifadelerinde bulundu.



Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.