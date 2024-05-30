Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale’de çok kuvvetli yağış bekleniyor! Sel tehlikesi kapıda!

Perşembe günü kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Karabük, Kırıkkale çevreleri ve Bolu'nun doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Kuvvetli yağış ve sel tehlikesi

Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği en büyük risklerden biri sel ve su baskınıdır. Özellikle düşük rakımlı ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların ekstra önlem alması önemlidir. Sel ve su baskınlarına karşı alınabilecek önlemler arasında yüksek yerlere çıkmak, mümkünse bodrum katlarını kullanmamak ve su geçirmez malzemelerle kapı ve pencereleri güçlendirmek yer almaktadır.

Yıldırım tehlikesine karşı uyarılar

Kuvvetli yağışların beraberinde getireceği yıldırım tehlikesine karşı da uyarılar yapıldı. Yıldırımdan korunmak için açık alanlarda metal eşyalardan uzak durmak, ağaç altlarına sığınmamak ve mümkünse kapalı mekanlarda bulunmak gerekmektedir. Ayrıca, elektrikli cihazların kullanımı konusunda da dikkatli olunmalıdır.

Ulaşımda aksamalar bekleniyor

Yağışlı hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor. Özellikle ana arterlerde ve yüksek hızda seyreden araçlarda kazalar meydana gelebilir. Sürücülerin hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini korumaları ve ani frenlemelerden kaçınmaları önemlidir. Ayrıca, toplu taşıma araçlarını kullanmak da daha güvenli bir seçenek olabilir.

Kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı

Meteoroloji, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı olabileceğini belirtti. Kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları gibi riskler oluşturabilir. Bu nedenle, ev ve işyerlerinin çevresinde gevşek nesnelerin sabitlenmesi, araçların kapalı alanlara park edilmesi önerilmektedir. Dolu yağışına karşı ise araçların üzerinin örtülmesi ve mümkünse kapalı garajlara alınması tavsiye edilmektedir.

Başlama ve bitiş zamanları

Yapılan uyarıya göre, beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11:00'de başlayıp, aynı gün saat 20:00'de sona ermesi beklenmektedir. Bu zaman diliminde özellikle dışarıda bulunacak kişilerin gerekli tedbirleri almaları ve hava durumunu sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı daha dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle vurguladı. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin de gerekli önlemleri alarak halkı bilgilendirmeleri ve acil durum planlarını devreye sokmaları gerektiğini belirtti.