Yüzlerce Bolulu "Katil İsrail" diyerek yürüdü

İsrail’in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Bolu’da vatandaşlar tepki için eylem yaptı.
Kadı Camii önünde toplanan yüzlerce vatandaşın katılımıyla İzzet Baysal Caddesi’nde protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda STK’nın destek verdiği gösteride ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yapan kalabalık, "Katil İsrail Filistin’den defol" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Valilik Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.