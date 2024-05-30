Karadeniz’i etkileyen Kuzey Anadolu Fay Hattını tetikleyecek olan Doğu Anadolu Fay Hattı tehdit altında!

Deprem tehlikesi kapıda

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis illerinin yüksek deprem riski taşıdığını belirtti. Moriwaki, bu bölgelerde yakın zamanda büyük bir depremin olabileceği konusunda yetkilileri ve vatandaşları uyardı. Özellikle Bingöl ve Karlıova'nın hassas konumda olduğunu vurgulayan uzman, hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Siirt’te büyük deprem beklentisi düşük

Moriwaki, Siirt'in de birinci derece deprem bölgesi olduğunu ancak burada 7’den büyük bir depremin beklenmediğini ifade etti. Bu durum Siirt'te yaşayan vatandaşlar için bir nebze rahatlatıcı olabilir. Ancak, deprem riskinin düşük olması, tedbir alınmaması gerektiği anlamına gelmez.

Türkiye’de yapı stoğunun durumu

Türkiye'deki yapı stoğunun önemli bir kısmının izinsiz ve depreme dayanıklı olmadığını belirten Moriwaki, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. İzinsiz yapılan binaların deprem sırasında yıkılma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Deprem dayanıklı binaların inşa edilmesinin ve mevcut yapıların denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Depreme dayanıklı binaların önemi

Moriwaki, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinin yanı sıra, mevcut binaların da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Deprem sonrası yıkımların ve can kayıplarının büyük ölçüde hatalı ve dayanaksız binalardan kaynaklandığını belirtti. Bu nedenle, yapı denetimlerinin eksiksiz yapılması ve izinsiz yapılaşmanın önüne geçilmesi gerekmektedir.

Deprem tatbikatları ve yaşam üçgeni

Deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeni oluşturmanın önemine de dikkat çeken Moriwaki, olası bir deprem anında hayatta kalma şansını artıracak bu önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Tatbikatların düzenli olarak yapılmasının, bireylerin ve ailelerin bilinçlenmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

Tokat ve ilçeleri risk altında

Tokat ve ilçelerinin de deprem riskli bölgeler arasında yer aldığını belirten Moriwaki, bu bölgelerde konutlaşmaların halen sığ bölgelere yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alınmamasının gelecekte sıkıntıya yol açabileceğini söyledi. Bu durumun yerel yönetimler ve halk tarafından ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Moriwaki’nin uyarıları hayati öneme sahip

Sonuç olarak, Moriwaki’nin uyarıları Türkiye için önemli bir uyarı niteliğindedir. Yetkililerin ve vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri alması hayati önem taşıyor. Deprem insan ölümüne neden olmaz, hatalı binalar insanların ölümüne neden olur. Bu bilinçle hareket edilerek, depreme hazırlıklı olmak için her türlü tedbirin alınması gerekiyor.