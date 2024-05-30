İspanya, Norveç ve İrlanda'dan tarihi karar… Sırada Slovenya var…

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Avrupa'dan peş peşe gelen bu tarihi kararlar, Filistin'in bağımsızlığı için önemli bir adım olarak görülüyor. Slovenya'nın da benzer bir adım atması bekleniyor.

Dışişleri bakanları Brüksel’de buluştu

27 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelen İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, İspanya Büyükelçiliği'nde düzenledikleri basın toplantısında Filistin Devleti'nin tanınmasını ele aldılar. İspanya kabinesi, bu toplantının ardından toplandı ve kararı resmen duyurdu. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, Filistin Devleti'nin tanınmasının İsrail-Filistin barış sürecine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Norveç bir dönüm noktası

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığı bu tarihi günü "Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Eide, İsrail'in iki devletli çözüm konusunda yapıcı bir taahhütte bulunmamasını eleştirerek, Norveç'in 30 yılı aşkın süredir Filistin'in en güçlü savunucularından biri olduğunu vurguladı.

7 Ekim sonrası Barış Planı

Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına yeterli olmadığını, bu kararın bölgedeki barış sürecine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Norveç'in bu tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası geliştirilen barış planını desteklediğini ifade etti. Norveç, 26 Mayıs'ta Brüksel'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya Filistin Devleti'ni tanıdığını gösteren belgeleri teslim etti.

İrlanda da Filistin'i tanıdı

İspanya ve Norveç'in ardından İrlanda da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Bu karar, Avrupa'da Filistin'in tanınmasına yönelik önemli bir adım olarak kabul edildi.

Slovenya da hazırlanıyor

Son olarak, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma önerisini bu hafta değerlendireceğini açıkladı. Golob, Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında Filistin'in tanınmasının ele alınacağını belirtti ve sürecin 9 Mayıs'ta başlatıldığını hatırlattı.

Gözler Perşembe gününde

Başbakan Golob, Filistin'in tanınması sürecinde, benzer düşünen ülkelerle koordinasyon içinde olmayı sürdüreceklerini ve Birleşmiş Milletler'in sorumlu bir üyesi olarak Orta Doğu'da kalıcı barış için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Slovenya'nın kararı merakla bekleniyor.