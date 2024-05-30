Fatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

Fatih Terim, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırılan 29. mağdur oldu. Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında mağdur sayısı 29'a yükseldi. Terim, banka çalışanlarından şikayetçi oldu.

Terim: "Bahsedilen fon ile ilgim yoktur"

Fatih Terim'in ifadesine yer verilen iddianamede, Terim, Seçil Erzan'ı yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığını ve 11 yıldır bankanın müşterisi olduğunu belirtti. Terim, “Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bankada çalışan Rüya Hanım’dan hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bilgi aldım. Seçil Erzan olayını duyunca tüm paramın eşim Fulya Terim’in hesabına aktarılmasını istedim. Ancak 3 milyon dolar hala gönderilmedi. Banka çalışanlarından şikayetçiyim” dedi.

Excel tablosunda manipülasyon iddiası

İddianamede, Seçil Erzan’ın, Terim'in bankacılık işlemlerini yönettiği ve müştekinin banka hesap hareketlerine ilişkin bilgi talebinde bulunduğu belirtildi. Banka yetkilisi Rüya Sağır’ın, Terim'in hesaplarına ilişkin oluşturulan Excel tablosunda, 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira olmasına rağmen, tabloya ‘e-saklama o/n 3.000.000 USD’ şeklinde bir kalem eklediği ortaya çıktı.

Hesap hareketlerinde sahte ekleme

Şüpheli Rüya Sağır, ifadesinde, Seçil Erzan’ın talimatı üzerine tabloya 3 milyon dolar eklediğini kabul etti. Seçil Erzan ise Terim’in uzun yıllardır finans danışmanı olarak hareket ettiğini ve elden 300 dolar aldığını belirtti. İddianamede, şüphelilerin, Terim'in hesap hareketlerine sahte eklemeler yaparak dolandırıcılık yaptıkları kaydedildi.

Mağdur Sayısı 29’a yükselecek

Hazırlanan birleştirme talepli iddianame kabul edilirse, Fatih Terim ile birlikte mağdur sayısı 29’a yükselecek. Bu dava, Seçil Erzan’ın birçok tanınmış ismi yüksek kar getirili fon vaadiyle nasıl dolandırdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Terim’in banka ile mücadelesi sürüyor

Fatih Terim’in ifadesinde, bankacılık işlemlerinde yaşadığı sıkıntılara ve iyi niyetinin suistimal edilmesine dikkat çekti. Terim, özellikle bankacılık işlemlerini yürüten Seçil Erzan ve diğer banka çalışanlarından şikayetçi olduğunu belirtti.