- Güncel

Fatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü Teknik Direktör Fatih Terim, yüksek kar getireceği vaat edilen özel fon ile dolandırılan isimler arasına katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış futbolcuların da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’a yönelik yeni bir iddianame hazırladı. Bu iddianame ile mağdur sayısı 29’a çıkacak.

Fatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu mask
Fatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu
Fatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fatih Terim, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırılan 29. mağdur oldu. Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında mağdur sayısı 29'a yükseldi. Terim, banka çalışanlarından şikayetçi oldu.

Fatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

Terim: "Bahsedilen fon ile ilgim yoktur"Fatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

Fatih Terim'in ifadesine yer verilen iddianamede, Terim, Seçil Erzan'ı yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığını ve 11 yıldır bankanın müşterisi olduğunu belirtti. Terim, “Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bankada çalışan Rüya Hanım’dan hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bilgi aldım. Seçil Erzan olayını duyunca tüm paramın eşim Fulya Terim’in hesabına aktarılmasını istedim. Ancak 3 milyon dolar hala gönderilmedi. Banka çalışanlarından şikayetçiyim” dedi.

Excel tablosunda manipülasyon iddiasıFatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

İddianamede, Seçil Erzan’ın, Terim'in bankacılık işlemlerini yönettiği ve müştekinin banka hesap hareketlerine ilişkin bilgi talebinde bulunduğu belirtildi. Banka yetkilisi Rüya Sağır’ın, Terim'in hesaplarına ilişkin oluşturulan Excel tablosunda, 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira olmasına rağmen, tabloya ‘e-saklama o/n 3.000.000 USD’ şeklinde bir kalem eklediği ortaya çıktı.

Hesap hareketlerinde sahte eklemeFatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

Şüpheli Rüya Sağır, ifadesinde, Seçil Erzan’ın talimatı üzerine tabloya 3 milyon dolar eklediğini kabul etti. Seçil Erzan ise Terim’in uzun yıllardır finans danışmanı olarak hareket ettiğini ve elden 300 dolar aldığını belirtti. İddianamede, şüphelilerin, Terim'in hesap hareketlerine sahte eklemeler yaparak dolandırıcılık yaptıkları kaydedildi.

Mağdur Sayısı 29’a yükselecekFatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

Hazırlanan birleştirme talepli iddianame kabul edilirse, Fatih Terim ile birlikte mağdur sayısı 29’a yükselecek. Bu dava, Seçil Erzan’ın birçok tanınmış ismi yüksek kar getirili fon vaadiyle nasıl dolandırdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Terim’in banka ile mücadelesi sürüyorFatih Terim, Seçil Erzan Davasında 29. mağdur oldu

Fatih Terim’in ifadesinde, bankacılık işlemlerinde yaşadığı sıkıntılara ve iyi niyetinin suistimal edilmesine dikkat çekti. Terim, özellikle bankacılık işlemlerini yürüten Seçil Erzan ve diğer banka çalışanlarından şikayetçi olduğunu belirtti.

30 May 2024 - 11:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL