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Üniversite öğretim görevlileri ve eğitim emekçileri tasarruf tedbirlerine karşı ses yükseltti…

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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, kamu yatırımlarının kısılması ve güvencesiz istihdamın artmasına karşı ortak basın açıklaması yaptı. Detaylar haberimizde.

Üniversite öğretim görevlileri ve eğitim emekçileri tasarruf tedbirlerine karşı ses yükseltti… mask
Üniversite öğretim görevlileri ve eğitim emekçileri tasarruf tedbirlerine karşı ses yükseltti…
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Eğitim emekçilerinden ortak tepki

Üniversite öğretim görevlileri ve eğitim emekçileri tasarruf tedbirlerine karşı ses yükseltti…

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Öğretim Elemanları Derneği, son dönemde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerine karşı bir araya geldi. İki örgüt tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında, alınan tasarruf tedbirlerinin eğitim alanında yaratacağı olumsuz etkiler sert bir dille eleştirildi.

Kamu yatırımları ve istihdam azalıyorÜniversite öğretim görevlileri ve eğitim emekçileri tasarruf tedbirlerine karşı ses yükseltti…

Basın açıklamasında, özellikle kamu yatırımlarının yetersizliğinden ve kamu personeli istihdamının azaltılmasından duyulan endişe dile getirildi. "Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarının ve kamu personeli istihdamının kısılmasından" ifadesi, bu konudaki kaygıların derinliğini gözler önüne serdi. Eğitim-Sen ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, kamu yatırımlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, eğitim kalitesinin düşmemesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Esnek ve uzaktan çalışma eleştirisi

Açıklamada, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşmasının çalışanlar üzerindeki etkilerine de değinildi. Uzaktan çalışmanın kalıcı hale getirilmesinin, güvencesiz istihdamı artıracağı ve çalışanların haklarının zayıflatılacağı belirtilerek, bu durumun kabul edilemez olduğu ifade edildi. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenceli istihdamın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Angarya çalışma ve ücret politikaları

Eğitim emekçileri, angarya çalışmanın artmasından ve ücretlerin düşürülmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. "Angarya çalışmanın arttırılmasından ücretlerin düşürülmesine" kadar uzanan bir dizi tedbirin çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkilediği ve bu durumun sürdürülemez olduğu belirtildi. Eğitim-Sen, adil ve yeterli ücret politikalarının uygulanması gerektiğini savundu.

Sosyal tesisler ve lojmanlar

Açıklamada ayrıca, lojmanların ve sosyal tesislerin satılmasının da ciddi bir sorun teşkil ettiği ifade edildi. Eğitim emekçileri, bu tür satışların çalışanların sosyal haklarını ve yaşam kalitelerini düşürdüğünü belirtti. Sosyal tesislerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Servis hizmetlerinin kaldırılması

Basın açıklamasında, servis hizmetlerinin kaldırılmasının çalışanlar üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler de vurgulandı. Eğitim-Sen ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, servis hizmetlerinin çalışanların ulaşım sorunlarını çözdüğünü ve bu hizmetin kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çalışanların iş yerlerine rahat ulaşabilmesi için servis hizmetlerinin devam ettirilmesi gerektiği savunuldu.

Mücadele devam edecek

Son olarak, Eğitim-Sen ve AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, alınan tasarruf tedbirlerine karşı mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtti. "Saldırı Paketine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesiyle, eğitim emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Eğitim alanında yapılacak her türlü düzenlemenin, çalışanların ve öğrencilerin lehine olması gerektiği savunuldu.

# eğitim, İZZET BAYSAL, Yaşam

30 May 2024 - 12:30 Bolu- Güncel

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