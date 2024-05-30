Tedavüle çıkan madeni 5 TL ve yolda olan 500 ve1000 TL banknotlara vatandaş ne dedi?

Bolu'da vatandaşlar, tedavüle çıkan madeni 5 TL ve yeni çıkacak 500-1000 TL banknotlar hakkında ne düşünüyor? Görüşler şaşırtıcı! Ekonomik değer kaybı ve enflasyon endişeleri, Atatürk resimleri beklentisi. İşte detaylar.

Yeni paralara destek olsa da… Umut yok!

Bir vatandaş, "Tebrik ediyorum, devam etsinler. İnşallah 1 sene sonra ekonomi düzelir. Ümidimiz yok düzeleceğine ama işte ne yapalım?" diyerek hem yeni paraların piyasaya sürülmesini desteklediğini hem de ekonomik düzelme konusunda umutsuz olduğunu ifade etti.

Değerimizin düştüğünü gösteriyor!

Bir diğer vatandaş ise, "Bu durum değerimizin düştüğünü gösteriyor," diyerek yeni paraların basılmasının Türkiye'nin ekonomik değer kaybını simgelediğini belirtti. Ayrıca, "Bu paraların basılması Türkiye’nin dibe gittiğini gösteriyor. Enflasyon demek oluyor bu durum," sözleriyle yeni banknotların yüksek enflasyonun bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Yeni paralarda “Atatürk resmi” beklentisi!

Bazı vatandaşlar, yeni paralarla ilgili olumlu beklentilerini dile getirerek, "Umarız ki yeni çıkan paralarda Atatürk’ün resimleri olur" ifadesinde bulundular. Atatürk'ün resimlerinin yeni banknotlarda yer alması, vatandaşlar tarafından en önemli konu olarak dile getirildi.

“22 senedir düzelmemiş, şimdi mi düzelecek?”

Uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, "22 senedir düzelmeyen bu ülkede yeni çıkan paralarla bir şey düzelmez," diyerek ekonomik reformların yeterli olmadığını ve yeni paraların çözüm getirmeyeceğini düşündüklerini belirttiler.

5 Lira'nın Özellikleri

Malzeme: Bakır, nikel ve çinko karışımı

Çap: 28,15 mm

Kalınlık: 1,70 mm

Ağırlık: 8,25 gram

Kenarı: Tırtıllı

Dış Halka Motifi: Sekiz köşeli Selçuklu yıldızı

Göbek Motifi: Türkiye yüzyılı logosu

Diğer Detaylar: Ay yıldız, "5" rakamı, " TÜRK LİRASI" yazısı, "2023" tarihi

Adet: 100 milyon

Tedavül: Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılmıştır



Bolu Gündem Yayın Grubu olarak İzzet Baysal Caddesinde vatandaşlarla yaptığımız röportajda, yeni çıkacak olan 500 ve 1000 TL banknotlar ile madeni 5 TL hakkında farklı ve ilginç görüşleri ortaya koydu. Ekonomik durumun kötüleştiğini düşünen vatandaşlar, yeni paraların bu sorunu çözeceğine dair umutlu değiller.