TÜGEM’den vatandaşlara yetki belgeli emlakçı uyarısı!

Emlak dolandırıcılığına karşı dikkatli olun

Son dönemde Bolu'da ev kiralama ve satın alma işlemlerinde dolandırıcılık vakalarının arttığını belirten TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Özçelik, birçok kişinin sahte emlakçılar tarafından mağdur edildiğine dair şikayetler aldıklarını ifade etti.

Yetki belgeli emlakçılara başvurun

Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için yetki belgeli emlakçılarla çalışmanın önemine değinen Özçelik, "Vatandaşlarımızın emlakçılarla irtibat kurmadan önce mutlaka yetki belgelerini görmeleri gerekiyor," dedi. Ayrıca, satın alınacak veya kiralanacak mülkü görmeden ve yüz yüze görüşme yapmadan kapora adı altında herhangi bir ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni yönetmelik ve düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı'nın 14 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni yönetmeliği hakkında bilgi veren Özçelik, "Bu yönetmelik, 14 Mayıs 2024'ten önce Maliye Bakanlığı veya oda kaydı olan emlakçılara kolaylık sağladı," diye ekledi. Üniversite mezunlarına 6 ay, lise mezunlarına ise 1 yıl staj zorunluluğunun getirildiğini ve bu şartların yeni yönetmelikle muaf tutulduğunu belirtti.

Sahte ilanlara dikkat edin

Özçelik, internet portallarında ve sosyal medyada yer alan sahte ilanlara karşı vatandaşları uyardı. Kötü niyetli kişilerin, yetki belgeli emlakçıların ilanlarını kopyalayarak daha düşük fiyatlarla yayınladığını belirtti. Bu durumun vatandaşları yanıltarak kapora ödemeye yönlendirdiğini ve birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi.

Kapora talep edenlere güvenmeyin

Yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışmamak gerektiğini vurgulayan Özçelik, internet üzerinden kapora talep edenlerin genellikle dolandırıcı olduğunu ifade etti. "Resmi bir emlakçı, internet portalları ve sosyal medyadan asla kapora talep edemez," dedi.

Yüz yüze görüşmenin önemi

Dolandırıcılıktan korunmanın en etkili yolunun yüz yüze görüşme olduğunu belirten Özçelik, "Kiralanacak veya satın alınacak mülkü mutlaka yerinde görmelisiniz," dedi. Ayrıca, emlakçının yetki belgesi, maliye kaydı, sicil kaydı ve oda kaydının tam olup olmadığını kontrol etmenin önemine dikkat çekti.

Dolandırıcılıkla mücadelede yetkililere başvurun

Dolandırıcılık şüphesi taşıyan durumlarda en yakın emlakçılar odasına, ticaret odasına, emniyete veya savcılığa başvurulması gerektiğini belirten Özçelik, bu tür durumların bildirilmesinin dolandırıcılığın önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. "Resmi emlakçılar, kapora talepleriyle dolandırıcılık yapamaz," diyerek sözlerini tamamladı.