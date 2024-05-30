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Sıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

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Sıcak havalarda daha fazla aktif olan ve kan emerek beslenen keneler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu küçük parazitler, insan sağlığı üzerinde önemli tehditler oluşturur. Bolu Veteriner Hekimler Oda Başkanı Mehmet Ok, kenelerin 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olduğunu belirterek, bu parazitlere karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

Sıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler mask
Sıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler
Sıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler
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Keneler, 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilir ve insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturur. Yaz aylarında kenelere karşı alınacak önlemlerle sağlığınızı koruyun.

Sıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

Kenelerin görüldüğü bölgeler ve özellikleri

Sıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

Keneler, özellikle yüksek rakımlı ve düşük nemli bölgelerde daha sık görülür. Bolu Veteriner Hekimler Oda Başkanı Mehmet Ok, "Keneler hayatlarını sürdürebilmek için kan emmek zorunda olan eklem bacaklılardır. Özellikle yüksek rakımlı (800 metre üzerinde) ve düşük nemin olduğu bölgelerde daha sık görülmektedirler. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü taşıyan keneler de bu tür yerlerde yaşarlar" dedi.

Hastalık taşıyıcıları olarak kenelerSıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

Kenelerin yaydığı hastalıklar oldukça çeşitlidir. Mehmet Ok, "Kenelerin tüm dünyada 200'den fazla hastalığı naklettikleri bilinmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bunlar arasında en bilinenidir. Keneler kan emme esnasında tükürük yoluyla virüsleri kana bulaştırabilirler" dedi. Bu yüzden açık alanlarda dolaşırken dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

Kenelerden korunma yöntemleriSıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

Kenelerden korunmak için alınacak bazı basit önlemler bulunuyor. Mehmet Ok, "Özellikle ilkbaharın sonu ve yaz aylarında kene popülasyonunun yoğun olduğu dönemde meraya, piknik alanlarına veya park ve bahçelere giderken açık renkli kıyafetler giymek, çorapları paçaların üzerine çekmek, elbiselere repellent uygulamak ve aktivite sonrası vücudu kene yönünden kontrol etmek çok önemlidir" dedi.

Kene tutunması durumunda yapılması gerekenlerSıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

Kene tutunması durumunda en doğru hareket, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Ok, "Kene ile karşılaşıldığında vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartmamaları, kopartmamaları ve ezmemeleri gerekir ki keneler hastalığı yaymasın" diye konuştu.

Kene popülasyonunu azaltma yöntemleriSıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

Kenelerle mücadelede hem fiziksel hem de kimyasal yöntemler kullanılabilir. Ok, "Meraların sürülmesi, tarlaların biçilmesi, otların kurutulması ve sökülmesi gibi fiziksel önlemlerin yanı sıra kimyasal mücadele de yapılmalıdır. Hayvanların üzerinde veya çevresinde bulunan kenelerin akarasidler tarafından yok edilmesi etkili bir yöntemdir" dedi.

Bilinçli ve dikkatli olmak önemliSıcak havada aktif hale geliyorlar… 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

Kenelerin taşıdığı hastalıkların ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda, toplumun bilinçlenmesi ve önlem alması hayati önem taşıyor. Mehmet Ok, "Kene popülasyonunu azaltma ve hastalık riskini en aza indirme konusunda alınacak önlemler, insan sağlığını korumada büyük rol oynar" dedi.

# Sağlık

30 May 2024 - 14:30 - Sağlık

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