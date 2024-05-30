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TSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı

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TSK Mehmetçik Vakfı’nın 2024 yılı vekaleten kurban bağış bedelleri açıklandı. Şehit yakınları ve gazi ailelerine destek olmak isteyen hayırseverler için kurban bedelleri, hisse başına 11 bin 850 TL, 370 ABD doları ve 345 avro olarak belirlendi.

TSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı mask
TSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı
TSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı
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TSK Mehmetçik Vakfı, 2024 yılı vekaleten kurban bağış bedellerini açıkladı. Bağış bedelleri, hisse başına 11 bin 850 TL, 370 ABD doları ve 345 avro olarak belirlendi. Detaylar için tıklayın.

TSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı

Kurban bağışlarıyla destek devam ediyorTSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 29 yıldır sürdürdüğü vekaleten kurban bağış kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor. 2024 yılı için belirlenen kurban bağış bedelleri, hisse başına 11 bin 850 TL, 370 ABD doları ve 345 avro olarak açıklandı. Vakıf, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tebliğlerine uygun olarak kesim işlemlerini gerçekleştirecek.

Bağış kabul tarihleri ve şartlarTSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı

Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla vekaleten kurban bağışlarını kabul etmeye başladı. Bağış kabul süresi, yurt içinden banka aracılığıyla 14 Haziran 2024 saat 17.00'de, yurt dışından dövizle yapılacak bağışlar için 12 Haziran 2024 saat 16.00'da ve vakfın online bağış sistemi üzerinden ise 16 Haziran 2024 saat 18.00'de sona erecek. Hayırseverlerin bağışlarını son günlere bırakmamaları tavsiye edildi.

Kurban etleri şehit ve gazi ailelerine ulaşacakTSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı

Vakfın yaptığı açıklamaya göre, vekaleten kesilen kurbanların etlerinden üretilen konserve kavurmalar, şehit yakınlarına, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine, ayrıca kurban bağışçılarına dağıtılacak. Tüm kesimler görüntülü olarak kayıt altına alınacak ve bağışçılar, kesim işlemi tamamlandığında SMS ile bilgilendirilecek.

Gelirler yardım planında kullanılacakTSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı

Vekaleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelir, şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacak. Vakıf, bağışçıların bu hayırlı işlemlerine katkıda bulunarak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Vakıf hakkında

1982 yılında kurulan TSK Mehmetçik Vakfı, şehitlerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına maddi ve manevi yardım sağlıyor. Ayrıca, çocukların yüksek lisans seviyesine kadar eğitimlerini destekliyor. Vakfın bu yılki kurban bağış kampanyası da bu amaca hizmet etmeye devam edecek.

Bağış sürecine katılınTSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağışı bedellerini açıkladı

TSK Mehmetçik Vakfı’nın vekaleten kurban bağışı kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler, belirlenen tarihler içinde bağışlarını gerçekleştirebilir. Bağış işlemleri, vakfın web sitesi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Detaylı bilgi almak için vakfın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Toplumsal dayanışmanın gücü

Mehmetçik Vakfı’nın düzenlediği kurban bağış kampanyaları, toplumun her kesiminden büyük ilgi görüyor. Şehit ve gazi ailelerine destek olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bu bağışlar, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

# Türk, tarım, gelir

30 May 2024 - 15:00 - Güncel

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