Kurbanlık seçiminde ‘Kapak Atma’ ya dikkat!.. Sağlıklı kurbanlık nasıl olur?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken "kapak atma" konusu büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir kurbanlık için hayvanın 2 yaşını doldurduğunu nasıl anlayacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenin.

Hayvan pazarlarında hareketlilik

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor. Aylardır besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkaran üreticiler, ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

"Kapak Atma" nedir ve neden önemlidir?

Kurbanlık hayvan satın alımı konusunda en çok konuşulan ve soru işaretlerine neden olan durumlardan biri "kapak atma"dır. Büyükbaş kurbanlık almak isteyen vatandaşların sağlıklı bir kurban satın almak için bu konuya vakıf olmaları şarttır. Büyükbaş hayvanların ön iki alt dişinin 2 yaşına ulaştıktan sonra dökülmesi, halk arasında "kapak attı" olarak tanımlanır. Bu durum, kurbanlık hayvanın seçilmesi adına oldukça önemli bir konu olarak dikkat çeker.

Kurbanlık hayvanın yaşı nasıl anlaşılır?

Üretici Eşref Şekerli, "Büyükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için bazı standartların olması gerekiyor. Dinen büyükbaş hayvanın kurban olabilmesi için de 2 kameri yılı geçirmiş olması gerekiyor. 2 kameri yılı doldurmuş hayvanın alttan iki süt dişi düşer, yerine iki tane kazma diş çıkar. Bu iki süt dişinin düşmesi, yerine iki tane kazma dişin gelmesi bu hayvanın 2 yaşını yaşadığını gösterir," dedi.

Kapak atmamış hayvanlar neden uygun değil?

Kapak atmamış yani diş dökmemiş hayvanların kurban olarak seçilmesi uygun görülmez. Şekerli, "2 yaşını doldurmuş olmasına rağmen hayvan neden kapak atmaz? Hayvanlar serbest yemleme sistemi ile yem yemiyorsa, bu süre 2 ila 4 ay arasında uzayabilir. Merada otlayan, otları ısırarak, kopararak çeken hayvanlar ise 2 yaşını doldurmadan bazen 24 aylık değilken 22 aylık iken öndeki iki kazma dişini çıkarmış olabilir," diye ekledi.

Sağlıklı bir kurbanlık için nelere dikkat edilmeli?

Kurban alırken satıcının beyanından ziyade bu işlerden anlayan birini götürüp, hayvanın çenesini açarak alttaki iki kazma dişin çıktığını kendi gözlerinizle görmeniz önemlidir. Bu, kurbanlık hayvanın gerçekten 2 yaşını doldurduğunu ve dini gerekliliklere uygun olduğunu garanti eder.

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık seçimi yaparken, hayvanın sağlıklı ve dini kriterlere uygun olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle "kapak atma" durumu, büyükbaş hayvanların kurbanlık için uygun olup olmadığını belirlemede kritik bir rol oynar. Bu nedenle, kurbanlık seçimi yaparken bu detaya dikkat etmek hem dini yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi hem de sağlıklı bir kurban kesmenizi sağlar.