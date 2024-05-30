30 May 2024 - 17:00- Eğitim G:

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Ateş, dekan olarak atandı

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Prof. Dr. Ali Ateş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak atandı.

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Ateş, dekan olarak atandı mask
BAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Ateş, dekan olarak atandı
BAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Ateş, dekan olarak atandı
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Prof. Dr. Ali Ateş, BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak atandı. Deprem ve yapı güvenliği uzmanı olan Ateş'in bilgi birikimi ve deneyimi, fakültenin bilimsel çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak. Bu stratejik atama ile üniversite, güvenli yapılar konusundaki araştırmalarını hızlandıracak.

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ali Ateş Dekan olarak atandıBAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Ateş, dekan olarak atandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mimarlık Fakültesi, önemli bir atama ile gündemde. Prof. Dr. Ali Ateş, fakültenin yeni dekanı olarak atandı. Bu atama, hem üniversite hem de bilim camiasında büyük yankı uyandırdı.

Deprem ve yapı güvenliğinde uzmanlıkBAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Ateş, dekan olarak atandı

Prof. Dr. Ali Ateş, görev yaptığı süre boyunca, deprem ve yapı güvenliği konularında birçok başarılı çalışmaya imza attı. Gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla tanınan Ateş, bu atama ile birlikte bilgi ve deneyimlerini daha geniş bir alana yayma fırsatı bulacak

Tapanlı hemşehrilerinden destek mesajları

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Ateş, dekan olarak atandı

Prof. Dr. Ali Ateş’in bu önemli göreve atanması, memleketi olan Adana’nın Tapan Kırıkuşağı köyünde de büyük sevinçle karşılandı. Köyde yaşayan hemşehrileri, sosyal medya üzerinden paylaştıkları tebrik mesajları ile Prof. Dr. Ali Ateş’e yeni görevinde başarılar diledi. "Tapanlı hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Ateş’e yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz." şeklindeki mesajlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Üniversite için stratejik bir adım

BAİBÜ yönetimi, Prof. Dr. Ali Ateş’in Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak atanmasını, üniversite için stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Ateş’in bilgi birikimi ve tecrübesi, fakültenin bilimsel araştırmalarına ve eğitim kalitesine önemli katkılar sağlayacak. Bu atama ile fakültenin, daha güvenli ve dayanıklı yapıların inşası konusundaki çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Bilimsel araştırmalarda yeni dönem

Prof. Dr. Ali Ateş’in liderliğinde, Mimarlık Fakültesi’nde bilimsel araştırmaların yeni bir ivme kazanacağı öngörülüyor. Ateş, dekanlık görevine başladıktan sonra fakültenin deprem ve yapı güvenliği konularındaki araştırma projelerine öncelik vereceğini belirtti. Bu projeler, hem akademik alanda hem de pratik uygulamalarda önemli gelişmelere yol açacak.

Akademik ve bilimsel başarılar

Prof. Dr. Ali Ateş, akademik kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası projede yer almış ve önemli başarılara imza atmıştır. Ateş’in dekanlık görevine atanması, bu alandaki çalışmaların daha da ileriye taşınması için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Geleceğe yönelik beklentiler

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi, Prof. Dr. Ali Ateş’in liderliğinde, akademik ve bilimsel çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Üniversite yönetimi ve fakülte kadrosu, bu atamanın getireceği yenilikler ve başarılar konusunda büyük bir heyecan ve umut taşıyor. Ateş, dekanlık görevine başladıktan sonra fakültenin bilimsel etkinliklerinin arttırılması ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi için çalışmalarına hızla başlayacak.

# eğitim, İZZET BAYSAL

30 May 2024 - 17:00 - Eğitim

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