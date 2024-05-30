Türkiye’nin 835. Bal ormanı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kuruldu

160 arı kolonisi koruma altında

Başlangıçta orman köylüsünün gelirinin artması amacı ile kurulan ormanda 160 arı kolonisi koruma altına alınarak neslinin tükenmemesi için çalışmalar başlatıldı. Bal ormanının büyüklüğü sebebiyle arıcılar tarafından kovanların sayısı arttırılarak arıcılık ve bal üretimine de katkı sağlandı. Kovan sayılarının arttırılması ile birlikte arıcılık ile geçinen üreticinin bölgeye yerleşerek gelirinin arttığı öğrenildi.

Güncel sayı 835

Ülkemizde bal ormanı faaliyetleri ilk defa 2007 yılında Bursa ilinde başladı. Son yıllarda ise ülkedeki bal ormanı sayıları hızla arttırıldı.2023 yılında bu sayı 794 ‘e çıkartılarak bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik. 2024 yılı itibari ile güncel bal ormanı sayısı 835’e çıkartılarak dünya sıralamasında birinci sıra hedeflenmekte. Ülkemizde en çok bal ormanı kurulan bölge ise Karadeniz bölgesidir. Bölgede tam 113 tane bal ormanı bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yılın sonunda 2024 için bal ormanı sayıları 850 olması için hedef koyuldu. Yılın bitmesine 7 ay varken bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Bal ormanı nedir?

Arıcılık faaliyetine uygun olarak arılar için nektar ve polen kaynağı olan ağaç, otsu ve çalı formundaki bitkilerin ekilerek arıcılık çalışmalarına uygun yapı ve birimlerin oluşturulduğu belirli alanlar olarak tanımlayabiliriz.